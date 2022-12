Allerta gialla domani in Campania dalle 6 alle 18, anche Ischia

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo valido dalle 6 alle 18 di domani, martedì 13 dicembre, sull'intero territorio regionale incluse Ischia e le altre isole del Golfo e ad eccezione solo delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente anche intense. "Attenzione", si legge nella nota, ai fenomeni connessi al rischio idrogeologico. Sono possibili "ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno; caduta massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni". La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e tutte le misure previste dai rispettivi Piani comunali di Protezione Civile per prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni evidenziati con particolare riferimento al rischio idrogeologico. La perturbazione, precisa la Protezione civile regionale, "insisterà sulla regione anche nei prossimi giorni, prestare attenzione ai successivi avvisi". (ANSA).