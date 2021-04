Gimbe: 'Con il giallo aumento dei casi'. Studio Kessler: “Con riaperture rischio quarta ondata lockdown in estate'

Con il ritorno delle zone gialle ci sarà una risalita dei casi, la cui entità dipenderà dai comportamenti dei cittadini. La previsione è di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ai microfoni di Radio Cusano Campus. "Dopo 6 mesi di sperimentazione si sono evidenziati dei limiti di questo sistema, bisognerebbe effettuare un tagliando - ha affermato Cartabellotta -. Oggi non considerare le persone fragili vaccinate è un errore, perché dove più fragili sono vaccinati ci si può permettere qualche riapertura in più. Noi oggi sappiamo che il colore rosso funziona sempre, l'arancione presenta un'efficacia minore e non perfettamente costante, il giallo non determina nessun impatto sulla riduzione dei contagi, soprattutto da quando c'è la variante inglese. Tornando quasi tutta Italia in giallo, è evidente che ci sarà una risalita dei casi, dipenderà dal comportamento dei cittadini quanto rilevante sarà questa salita. I controlli servono, però questo è il momento di una grande alleanza tra politica, cittadini e servizi sanitari". Con le nuove norme, ha aggiunto l'esperto, sarebbe stato più coerente allungare il coprifuoco fino alle 23.

Ma spunta anche un altro studio riportato da "il Fatto Quotidiano". Si tratta di un report presentato dall'epidemiologo Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler al Cts ma che il governo avrebbe ignorato. Secondo questo studio con l'aumento dell'indice di trasmissibilità Rt, parametro che misura la potenziale trasmissibilità dell'infezione, a 1,1, l'epidemia "potrebbe non essere facilmente controllabile senza ulteriori restrizioni, soprattutto in caso di riaperture precoci (entro aprile)": se salisse a 1,25 rischiamo la "quarta ondata" che "richiederebbe misure importanti per evitare un altissimo numero di morti in breve tempo".

Secondo quanto riportato da Merler "riaperture precoci, entro aprile" anche se Rt resta pari a 1 (l'ultimo dato, diffuso venerdì ma risalente al 7 aprile, dice 0,81), possono portare a un "costante ma alto numero di morti giornaliere". Questo sarebbe invece "estremamente ridotto con riaperture a valle di un marcato calo dell'incidenza (es. riaperture graduali a partire da inizio-metà maggio, mantenendo Rt<1)". Alla luce di queste considerazioni, quella del governo "è stata una decisione politica, certamente legittima, ma è un azzardo", conclude Merler.