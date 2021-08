Dolo, incuria e roghi senza fine dalla Calabria alla Sardegna. L'Italia brucia, i morti salgono a 4

Il vasto incendio scoppiato nelle scorse ore a Caltabellotta (Agrigento), nel promontorio che delimita la via Roma, proprio all'ingresso del paese, che si è esteso nelle zone adibite a pascolo arrivando a lambire le abitazioni, è solo l'ultimo in ordine di tempo dei tanti roghi che stanno rendendo questa estate torrida una stagione di lutto ambientale. E non solo.

I quasi 50 gradi di Floridia, 4 morti tra le fiamme

Si tocca la più alta temperatura mai registrata in Europa a Floridia, nel Siracusano. Punte di 48,8 gradi, un caldo disumano che ha messo a durissima prova i residenti, pure abituati al caldo africano che è tipico della Sicilia. Mentre si conta la quarta vittima dei roghi nelle scorse ore. Mario Zavaglia, pensionato di 77 anni, è stato divorato dalle fiamme che tentava di fermare mentre si avvicinavano al suo casolare a Grotteria, nella Locride. Da una settimana il territorio è devastato dagli incendi, Zavaglia è il terzo morto in Calabria a cu si aggiunge la vittima accertata in Sicilia. I roghi continuano a segnare tutto il territorio delle Madonie e del Ragusano, mentre la Protezione civile diffonde un bollettino che mette in zona rossa (per quanto riguarda gli incendi) tutte le province siciliane tranne quella di Messina. Ancora incendi nella già gravemente danneggiata Sardegna, in particolare nel Nuorese e in Ogliastra.

Il dolo e l'incuria

"Il tema degli incendi è un'emergenza che deve trovare risposte immediate e vanno trovate con i ristori da dare a chi oggi ha perso tutto", ha assicurato il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, in visita in Sicilia alle comunità colpite dai roghi. Incendi che potrebbero avere una matrice dolosa ma che risultano anche frutto della scarsa manutenzione e prevenzione delle distese boschive delle quali è ricca l'Italia. "Abbiamo mappato oltre 40 cause alla base degli incendi boschivi: dalle ripuliture dei fondi alle bruciature delle stoppe ai comportamenti dei piromani, che sono una percentuale residuale, al vandalismo. E' capitato anche di giovani che hanno dato fuoco per vedere in azione la macchina dei soccorsi", spiega il colonnello Marco di Fonzo, comandante del Nucleo Informativo Antincendio Boschivo del Comando Carabinieri Tutela Forestale.