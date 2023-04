Allarme Dengue, Bassetti: "Fa paura in Sud America ma si diffonde anche in Europa". Cos'è, i sintomi e la cura

"La Dengue non fa paura solo in Argentina, dove sono stati registrati oltre 40mila casi e 39 morti dall'inizio dell'anno. Chiamata anche febbre spaccaossa si sta diffondendo anche in Europa”. E’ quanto rivela Matteo Bassetti su Twitter citando di alcuni casi autoctoni nel sud della Francia. Il sierotipo Cosmopolitan, tipico del Sud-Est asiatico, è arrivato in America dove si presenta "molto più rapido nella diffusione, più aggressivo e anche più mortale", sottolinea il direttore della Clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

E in Italia?

Anche in Italia sembra essere tornata la febbre Dengue, stando perlomeno alle segnalazioni che stanno arrivando dalla Toscana e dalla Liguria. L'ultimo caso in ordine cronologico è stato segnalato a Genova e ha riguardato una donna appena rientrata da un periodo di vacanza Brasile. Dopo la segnalazione dell'Asl, il è stato attivato il protocollo che prevede l'immediata attivazione della sorveglianza entomologica per individuare l'eventuale presenza di individui adulti della zanzara tigre "Aedes", in modo tale da procedere eventualmente a disinfestare la zona. Stessa azione compiuta in precedenza ad Arezzo, dove qualchhe settimana fa un'altra persona ha contratto l'infezione. L'intervento di disinfestazione nei pressi dell'area dell'ospedale locale è stato però completato con successo e l'allarme è rientrato.

Che cos’è

La Dengue "si trasmette attraverso la puntura di zanzare del genere Aedes (le stesse che trasmettono anche i virus chkungunya, Zika e febbre gialla), infettate da uno dei quattro sierotipi virali (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4). Secondo quanto riportato sul sito web dell'ISS, l'infezione viene trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno a loro volta punto una persona infetta. Non si ha quindi un contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus. L'agente patogeno circola nel sangue della persona infetta per un periodo di tempo che varia dai due ai sette giorni e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.

Quali sono i sintomi?

"Si tratta di una malattia febbrile che colpisce neonati, bambini e adulti con sintomi che compaiono 3-14 giorni dopo la puntura infettante", si legge sul sito del ministero della Salute. La puntura di zanzare infette causa una malattia simil-influenzale grave e, a volte una complicanza potenzialmente letale chiamata dengue grave, precedentemente conosciuta come febbre emorragica dengue. Riconosciuta per la prima volta nel 1950 durante le epidemie di Dengue nelle Filippine e in Tailandia, la dengue grave colpisce i paesi dell'Asia e dell'America latina ed è diventata, in queste aree, una delle principali cause di ricovero ospedaliero e di morte tra i bambini e gli adulti.

La cura

Una diagnosi clinica tempestiva e un’attenta gestione clinica da parte di medici e operatori sanitari adeguatamente formati aumentano la sopravvivenza dei pazienti. L'incidenza di Dengue è aumentata di 30 volte negli ultimi 50 anni. Sono attualmente stimate 50-100 milioni di infezioni ogni anno in oltre 100 paesi endemici, mettendo a rischio di infezione quasi la metà della popolazione mondiale.