Alimentare: Abruzzo, porchetta di Venditti sbarca su Forbes

(ANSA) - AVEZZANO, 29 OTT - Sbarca su Forbes, rivista specializzata in economia internazionale, finanza, industria, investimenti, politica e scienza, la storia dell'imprenditore abruzzese Raffaele Venditti, originario di Luco dei Marsi (L'Aquila). La sua storia è presentata come esempio di imprenditoria "smart" che ha trasformato la porchetta, da prodotto del mercato rionale, ad un prodotto di largo consumo, pur garantendo buoni standard di qualità. Presente - grazie a 8 food trucks - in tutte le maggiori piazze ed eventi nazionali, la Venditti Food ha aumentato la sua presenza anche sul settore catering-banqueting, partecipando al successo di eventi di portata nazionale. Conservando gelosamente la tradizione e la passione di famiglia, Raffaele ha ampliato la sua rete distributiva entrando nella grande distribuzione nell'horeca, potendo contare su una fitta rete di agenti specializzati che presidiano il territorio nazionale, isole incluse. Apprezzata da una clientela raffinata sempre alla ricerca di una ristorazione di eccellenza, la porchetta di Raffaele Venditti è stata consacrata persino da Eataly, il più famoso network dei prodotti alimentari italiani nel mondo, a Londra, Stoccolma, Monaco di Baviera. Questa storia imprenditoriale è sintetizzata dalla nota rivista di business Forbes nello slogan: "Back to the future", proiettarsi verso il futuro restando contemporaneamente ancorati alle proprio radici. L'evoluzione del packaging al passo con i tempi, l'eco-sostenibilità dei cicli produttivi, l'e-commerce focalizzato alle nuove esigenze dei clienti online, la nuova struttura moderna "Factory" nel cuore del centro industriale di Avezzano (L'Aquila), dotata di pannelli fotovoltaici ultima generazione e monopattini elettrici. (ANSA).