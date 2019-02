“Aiutateci a trovarlo”: il disperato appello dei familiari di Alessandro Mura scomparso con i due figli piccoli

“Aiutateci a trovarlo” . E’ il disperato appello lanciato su Facebook dai familiari di Alessandro Mura. L’uomo è scomparso due giorni insieme ai suoi figli 8 e 10 anni.

Scomparso insieme ai due figli

Alessandro che vive ad Assemini, un paese in provincia di Cagliari, è uscito mercoledì scorso con i suoi piccoli e non ha più fatto rientro. Secondo quanto dichiarato dai familiari pare che il giovane padre stesse attraversando un periodo difficile.

L’appello dei familiari

“Chi avesse notizie chiami i carabinieri”, gli amici e parenti stanno facendo di tutto per avere qualche notizia dell’uomo e dei suoi figli, numerosi sono stati gli appelli sui social network. Intanto i familiari hanno denunciato la scomparsa e sono partite le operazioni di ricerca. Al momento però non ci sono dettagli o indizi in grado di spiegare il motivo di questa scomparsa.