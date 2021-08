Albergo no mask resta aperto con la 'condizionale'

(ANSA) - BOLZANO, 05 AGO - L'albergo no mask Cavallino Bianco di San Candido potrà restare aperto con la 'condizionale'. Il governatore Arno Kompatscher - apprende l'ANSA - sospenderà l'ordinanza di chiusura che doveva scattare oggi. L'albergatore dovrà però comunque pagare la multa e - soprattutto - rispettare d'ora in poi tutte le misure anti-contagio. In questo momento è in corso un sopralluogo del sindaco Klaus Rainer con le forze dell'ordine, solo a conclusione e con le garanzie dovute l'ordinanza sarà sospesa e comunque non ritirata. In caso di nuova violazione scatterebbe invece la chiusura. (ANSA).