L’allarme dell’esperto dell’ISS: “Tra due settimane fino a 100 morti per Covid”

L’analisi della situazione attuale preoccupa alcuni esperti, perché le cifre riguardanti le vittime del Covid 19, in Italia, potrebbe salire drasticamente. Secondo l’epidemiologo dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità) Patrizio Pezzotti entro due settimane il numero dei decessi “potrebbe salire fino a 100”. Lo scienziato che si occupa del rapporto mensile sulla mortalità da coronavirus lo afferma in una intervista su La Stampa, spiegando come siano “14 i giorni in media che passano dalla diagnosi del contagio al decesso”. Di conseguenza potrebbe essere inevitabile un aggravamento della situazione, a guardare i dati forniti dalla Protezione Civile. “Le oltre 40 vittime contate finora – fa notare Pezzotti – sono quelle ammalatesi quando avevamo poco più di 1.600 contagi al giorno”. Adesso però i contagi sfiorano le 6mila unità, quindi “la curva dei decessi tra un paio di settimane è destinata a sfiorare le tre cifre”.

La posizione di Crisanti

Che il nostro Paese e gli altri Stati europei vadano incontro nelle prossime settimane ad “una mortalità più alta” lo sostiene – come evidenzia il sito open.online - anche il direttore di Microbiologia di Padova Andrea Crisanti. A suo avviso la prospettiva per l’Italia è anche più pericolosa, però, perché “se nel Nord Europa gli anziani vivono per conto proprio, in Italia restano spesso in famiglia. Dove però avviene oltre il 70% dei casi”.

Anche se va ricordato che nel recente passato molti anziani sono morti col coronavirus nelle case di riposo. Ed anche queste strutture tornano ora ad essere un luogo delicato nella lotta al Covid, visti i numeri dei contagi di nuovo in salita.

Allarme per i numeri del coronavirus (Ansa)

Possibile lockdown

Crisanti, per altro, dichiara su Repubblica, di credere che “un lockdown a Natale sia nell'ordine delle cose: si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing”.

L’esperto comunque non si sente tranquillo, e sottolinea i ritardi riguardo al tracciamento che ancora si notano. “Continuiamo a inseguire il virus”, ha affermato oggi 14 ottobre a Omnibus su La7, sottolineando che “il tracciamento non sta funzionando”.

Anche i test rapidi, a suo dire, potranno fare poco, ed anzi potrebbero “creare ancor più confusione”. La situazione, insomma, “è destinata a peggiorare – sostiene il professore – e l’aumento dei casi è inevitabile”.

"L'impatto che le misure adottate dal Governo avranno lo sapremo tra un paio di settimane – dice su Repubblica - Sono misure di buonsenso che hanno un impatto sulla qualità della vita, penso che dovremmo invece concentrarci sulla capacità che abbiamo di bloccare la trasmissione del virus sul territorio". Secondo l’esperto "il sistema è collassato, via via che i casi sono aumentati, la capacità di contact tracing e fare tamponi diminuisce e si entra in un circolo vizioso che fa aumentare la trasmissione del virus".