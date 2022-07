Al via a Giffoni le proiezioni dei film, focus sull'essere figli

(ANSA) - SALERNO, 22 LUG - Secondo giorno di Giffoni Film Festival - in programma fino al 30 luglio a Giffoni Valle Piana - e si entra nel vivo con la proiezioni dei film. Gli oltre 5mila jurors stanno assistendo alle visioni delle pellicole in concorso all'edizione di quest'anno. Tra i numerosi temi trattati dai 118 film in concorso, il filo rosso è il racconto dei diversi modi di essere figli. Sono questioni di famiglia quelle proposte ai giurati dai 18 anni in su (categoria Generator +18) in "As in Heaven" (Danimarca) di Tea Lindeburg che, in un racconto di 24 ore ambientato in una fattoria, narra di una notte alla fine del 1800 che cambia per sempre la vita della quattordicenne Lisa. La ragazza è la maggiore di otto fratelli, ma quando la madre entra in travaglio, qualcosa sembra immediatamente andare storto. Cala la notte, la nascita si avvicina e Lisa si deve preparare: quando quel giorno è cominciato era ancora una bambina, quando il giorno finirà potrebbe ritrovarsi ad essere l'unica donna di casa. Per la categoria dei documentari Gex Doc, il lungometraggio "After the rain" (Cina) di Jian Fan racconta i fatti del 2008, quando un terremoto ha raso al suolo una città cinese e più di seimila genitori sono stati incoraggiati a sostituire i bambini che avevano perso e ad andare avanti con le loro vite. Il documentario segue due di queste famiglie per oltre un decennio: ossessionate dalla paura, dal risentimento e da un indicibile dolore, trovano la speranza per costruire un incerto domani. Essere figli, ma soprattutto fratelli, è tema anche di "Moonbound - Peter va sulla luna" (Austria, Germania), film Fuori Concorso per i più piccoli (Categoria, Elements +3, dai 3 ai 5 anni). La storia inizia da una notte in cui Peter, un giovane nerd appassionato dello Spazio, scopre che la sua sorellina Anne è scomparsa. Partito subito alla sua ricerca, viene catapultato magicamente a Campo Stellato, dove l'Uomo del Sonno e Ronzolino, un incredibile maggiolino parlante, lo convincono che Anne è tenuta prigioniera sulla Luna dal malvagio Uomo Luna. Per salvare la sorella, Peter si ritrova in una fantastica avventura spaziale e sventare il perfido piano di conquista dell'Universo dell'Uomo Luna. (ANSA).