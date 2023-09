Al via da Castel Romano Designer Outlet il "Tour Rosa per la Salute"

Roma, 5 set. (askanews) - E' partita da Castel Romano Designer Outlet il "Tour Rosa per la salute": tre giornate di prevenzione contro i tumori del seno ospitate dal Centro McArthurGlen della Capitale dal 5 al 7 settembre. Il centro dal 2018 ospita ogni anno la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile che offre esami diagnostici interamente gratuiti. Il tour coinvolgerà i cinque Designer Outlet italiani: dopo Castel Romano, Noventa di Piave, Barberino, Serravalle e La Reggia. Saranno 650 gli screening gratuiti previsti, accessibili solo su prenotazione grazie all'ausilio delle Unità Mobili Komen Italia. La tutela della salute delle donne è da sempre obiettivo per McArthurGlen, gruppo impegnato anche nel sociale. Dopo i primi due anni di collaborazione con Komen Italia, il bilancio è di 1.

500 screening gratuiti effettuati in tutta Italia.Donatella Doppio, Regional Director Italy McArthurGlen, spiega: "E' per noi un progetto molto importante perché ci teniamo da sempre ad avere un impatto importante dal punto di vita sociale, qualcosa di diverso dal nostro business vero e proprio ma che consideriamo un qualcosa di veramente importante perché è segno del nostro impatto sul territorio in cui ci troviamo e che vogliamo continuamente stimolare". I tumori al seno rappresentano un rischio tra i più concreti poiché - con oltre 56.000 nuovi casi in un anno - risultano essere le neoplasie più frequenti. Riccardo Masetti Fondatore della Komen Italia, sottolinea: "La prevenzione è un'arma molto importante perché se una donna si accorge presto di avere un tumore al seno si può curare con terapie poco invasive a avere la possibilità di oltre il 90% di guarigione. Purtroppo ancora molte donne arrivano in ritardo, poi il Covid ha fermato gli screening. Ed è molto importante stimolare le persone a comprendere l'importanza della prevenzione, in questo caso anche a poter fare gratuitamente gli esami in unità mobile".Madrina delle Donne in rosa di Komen Italia è Rosanna Banfi: "L'unico messaggio è che se ne può uscire. Oggi la scienza ci aiuta tantissimo, se ne può uscire bene, si può ritornare come prima, in forma. Se vogliamo abbreviare i tempi, dobbiamo abbreviare i tempi di scoperta della malattia". Quest'anno madrina d'eccezione del tour rosa è Laura Torrisi, interprete di un messaggio di attenzione verso tutte le donne.Date e tappe della Carovana della Prevenzione: Castel Romano: 5, 6 e 7 settembre; Noventa di Piave: 11, 12 e 13 settembre; Barberino: 13 e 14 settembre; Serravalle: 18, 19 e 20 settembre; La Reggia: 20 e 21 settembre.