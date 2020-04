Andremo al mare con la mascherina e il coronavirus rischia di diventare stagionale come l’influenza

L’estate è vicina e il virus che sta cambiando il mondo, modificherà le nostre abitudini anche nella bella stagione. E in più il Covid-19 rischia di diventare stagionale come la normale influenza. Ne sono convinti i virologi Massimo Clementi e Anthony Fauci.

Andremo in spiaggia con la mascherina

Secondo il virologo Massimo Clementi, professore ordinario del San Raffaele di Milano, potremo andare al mare questa estate ma con la mascherina. Non solo, quindi, ombrellone, asciugamano e magari maschera da sub: in spiaggia dovremo indossare la protezione.

“Avremo alle spalle un’esperienza importante - afferma il virologo in un’intervista a La Stampa - ma sarà vivibile grazie al calo consistente del contagio”. Certo, per gli abbracci c’è ancora da aspettare. “Meglio evitarlo per qualche mese fino alla scomparsa del virus”, afferma l’esperto.

Per Clementi il nodo centrale è rappresentato dagli asintomatici che potrebbero causare una pericolosa ricaduta. “Con la spagnola - ricorda - fu più grave della prima ondata”. Un modo per evitare un ritorno ci sarebbe. Il virologo azzarda poi una previsione per il ritorno alla normalità. “Con prudenza nel togliere le restrizioni, può essere che a settembre torneremo a vivere come prima. Ci aiuteranno le misure prese, il caldo che influisce come per tutti i coronavirus e l’indebolimento del virus nel tempo. Non è mutato, si spera lo faccia e si attenui”. Per quanto riguarda le riaperture, per Clementi saranno graduali. Ultimi a riprendere l’attività saranno cinema e stadi, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza perché il virus è sempre in agguato.

Il coronavirus rischia di diventare stagionale

È preoccupante la previsione del super virologo della task force della Casa Bianca, l’italo americano Anthony Fauci. “Il Covid-19 potrebbe diventare stagionale come la normale influenza a meno che non si riesca a debellarlo a livello globale. Dobbiamo prepararci al fatto che con la prossima stagione vi sia un revival visto che è improbabile - ha sottolineato - che si riesca a cancellarlo dalla faccia del pianeta”. Proprio per non farsi trovare impreparato, il governo americano “si sta impegnando duramente” – aggiunge Fauci - sviluppando un vaccino e studiando interventi terapeutici. Ma i tempi sono ancora lunghi. Secondo l’esperto ci vorranno dai 12 ai 18 mesi.