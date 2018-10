Airbnb, sì a codice identificativo

(ANSA) - RIMINI, 12 OTT - "Al TTG abbiamo incontrato il ministro Centinaio insieme alle piattaforme digitali. Ci ha illustrato la sua proposta di istituire un codice unico identificativo nazionale della ricettività e l'intenzione di creare un tavolo presso il ministero". Lo dice all'ANSA Matteo Frigerio, country manager Italia di Airbnb. "Airbnb ha espresso apprezzamento per la volontà di lavorare in concertazione e offerto piena collaborazione a supportare il suo sforzo per legalità e semplificazione" aggiunge. "Crediamo che questa possa essere un'occasione importante per cominciare a superare l'attuale giungla di adempimenti, istituendo a livello nazionale regole chiare" ha sottolineato ancora Frigerio. L'incontro tra il ministro e i vertici di Airbnb è avvenuto l'11 ottobre al TTG Travel Experience organizzato da Italian Exhibition Group alla fiera di Rimini.