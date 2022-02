Agrigento, trasporto in elicottero AM per un neonato

Agrigento, 14 feb. (askanews) - Nella mattinata del 14 febbraio 2022, un equipaggio dell'82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) del 15° Stormo, con sede a Trapani, è intervenuto per trasportare un neonato di solo un giorno dall'Ospedale di Agrigento all'Ospedale di Taormina per permettergli di fruire delle necessarie cure a seguito di una grave patologia neonatale.L'equipaggio, in prontezza d'allarme con elicottero HH-139B, ha ricevuto l'ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), il reparto dell'Aeronautica Militare che gestisce e coordina questo genere di attività su tutto il territorio nazionale.L'elicottero è decollato dall'aeroporto di Trapani-Birgi poco dopo le otto e si è diretto verso l'ospedale di Agrigento. Una volta sul posto, medici ed infermieri si sono prontamente attivati per assicurare il piccolo paziente a bordo della barella dell'elicottero. Al termine delle previste e necessarie procedure, l'equipaggio ed il team sanitario sono decollati alla volta dell'Ospedale di Taormina (ME), dove sono giunti poco prima delle 11:00.Al termine del trasporto sanitario d'urgenza e dopo aver completato un rifornito sull'aeroporto militare di Sigonella, l'elicottero ha fatto rientro nella base aerea di Trapani-Birgi, dove ha ripreso la prontezza d'allarme per il servizio S.A.R. nazionale, predisponendosi per l'eventualità di un ulteriore intervento.L'82° Centro C/SAR è uno dei Reparti del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi in Sicilia.