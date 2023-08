Agosto rovente fino a sabato, notti tropicali e umidità

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - L'anticiclone africano domina l'Italia portando temperature roventi fino a sabato su gran parte delle regioni. Previste temperature oltre 38°C per 5 giorni consecutivi con il tasso di umidità in crescita e notti tropicali, ovvero con valori sempre sopra i 22-23°C. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. sottolineando che "l'aria caldissima proveniente dal deserto del Sahara sta invadendo una gran fetta del Vecchio Continente facendo schizzare le temperature sopra la media del periodo anche di 10-12°C, come in Francia e Germania".

In Italia saranno le regioni centro-settentrionali a dover fare i conti con la canicola africana di Nerone. Fino a sabato 26 quindi i valori massimi diurni raggiungeranno facilmente i 37-39°C in Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte con le città principali che diventeranno roventi e irrespirabili come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Alessandria, Torino, Mantova, Bolzano, Terni. Soltanto al Sud il caldo sarà meno intenso e i 36-37°C si toccheranno soltanto su tarantino, casertano, siracusano, agrigentino e coste ioniche della Basilicata, altrove non si andrà oltre i 32-34°C. Non sono attese nemmeno grosse precipitazioni se non qualcuna occasionale sulla Sicilia interna, sul Cilento e sul Pollino e da giovedì anche sui confini alpini. Nel dettaglio: - Lunedì 21. Al nord: sole e clima caldissimo, afoso. Al centro: tutto sole e caldo intenso. Al sud: sole e caldo, qualche temporale in Sicilia. - Martedì 22. Al nord: soleggiato e caldo intenso. Al centro: caldo in aumento. Al sud: prevalenza di sole e caldo. - Mercoledì 23. Al nord: caldo forte, sole ovunque salvo occasionali temporali sui confini alpini. Al centro: clima caldissimo, sole. Al sud: prevalenza di sole e caldo. Tendenza: sempre più caldo, rari temporali. (ANSA). .