Un 27enne è stato fermato dai carabinieri di Desenzano sul Garda ritenuto il mandante dell'agguato di venerdì sera a Chiarini di Montichiari. L'indiziato avrebbe dato una pistola a un 13enne, incaricandolo di colpire un uomo di 31 anni, ora ricoverato in ospedale in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Sono ancora in corso le indagini sul movente del gesto.