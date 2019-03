"Ha avuto una vita difficile": scarcerato Caddeo, aggredì e accoltellò Niccolò Bettarini

Aveva accoltellato Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e di Simona Ventura, davanti alla discoteca milanese Old Fashion. Per questo era stato condannato a 9 anni. Ma il 30enne Davide Caddeo esce dal carcere. Il giudice per le indagini preliminari Guido Salvini ha disposto la scarcerazione tenendo conto della "vita difficile" dell'uomo, "tossicodipendente dall'adolescenza". Per questo motivo Caddeo andrà agli arresti domiciliari, dovrà lavorare in una comunità e curarsi in un centro per il recupero dei tossicodipendenti.

L'aggressione e il processo

Il 1 luglio dell'anno scorso il diverbio tra Niccolò Bettarini e altre quattro persone era degenerato in un'aggressione a mano armata. Erano volati calci, pugni e coltellate. Ad avere la peggio, il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. Oltre alla condanna a 9 anni per Caddeo, che aveva colpito con il coltello, erano stati condannati Andi Arapi (5 anni), Alessandro Ferzoco (cinque anni e sei mesi) e Albano Jakej (sei anni e mezzo), a cui erano poi state riconosciute le attenuanti per "reato non voluto" e perché non erano a conoscenza che Caddeo fosse armato. Arapi era l'unico senza precedenti, ma aveva tentato di fuggire verso l'Albania dopo aver ottenuto i domiciliari e per questo era stato rimesso in carcere.

Misure alternative obbligatorie

Secondo le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dal pm Elio Ramondini, Caddeo avrebbe sferrato 9 coltellate al 19enne Bettarini poi portato all'ospedale Niguarda dove gli fu ricostruito il nervo della mano destra. Ora il Gip mette in chiaro che "la frequentazione di tali due centri non deve restare una mera facoltà dell'imputato, destinata magari a essere abbandonata, ma costituisce parte integrante del presente provvedimento".