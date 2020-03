Coronavirus, denunciate 48 persone che partecipavano un corteo funebre. A Venezia fermati 4 turisti

Sembra un Paese sotto assedio. I controlli delle forze dell’ordine sono sempre più pressanti, ma la salute vale questo impegno. Quarantotto persone che stavano partecipando a un corteo funebre per le strade di Porto Empedocle (Ag) sono state denunciate dai carabinieri per violazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri per arginare la diffusione del coronavirus. Ad avvertire i militari sono stati alcuni passanti.

Giro di vite anche per i soliti furbetti, che almeno in questo caso non sono i “soliti” italiani. “Alla stazione di Venezia Santa Lucia, lunedì, gli agenti della polizia ferroviaria – si legge nel Corrieredelveneto - hanno controllato per tutto il giorno gli arrivi in laguna, finendo anche per scoprire una manciata di «infiltrati». Tra loro, anche i primi turisti rispediti indietro con in tasca una denuncia per inosservanza dei provvedimenti delle autorità”. Sono stati fermati due rumeni che stavano venendo da Milano. Si sono giustificati dicendo ai poliziotti che stavano andando verso l’hotel che avevano prenotato. I due, che avevano varcato la zona rossa, però non avevano nessuna altra giustificazione, così hanno dovuto fare dietro front. “Ora – spiega il quotidiano veneto - dovranno rispondere in tribunale per aver violato il decreto del governo che vieta di entrare nelle provincie di Venezia, Padova e Treviso salvo casi eccezionali”.

Se l’è sono cavata con un po’ di apprensione una coppia argentina. Erano arrivati da Firenze perché avevano un volo per tornare in Sudamerica prenotato per martedì proprio dall’aeroporto Marco Polo. Le forze dell’ordine hanno concesso loro di sostare in provincia solo per una notte, il tempo strettamente necessario al loro rimpatrio. La stretta è evidente in tutto il Veneto. lunedì è comunque stata una giornata di controlli in tutto il Veneto: “Solo nel capoluogo regionale, sono stati una quarantina gli equipaggi delle forze dell’ordine - per un totale di circa 80 uomini - impegnati per garantire il rispetto delle restrizioni sugli spostamenti nell’area rossa, così come era «disegnata» prima della decisione di estenderla a tutto il territorio nazionale, presa lunedì sera dal governo e in vigore da martedì 10 marzo”, si legge nel Corrieredelveneto.

In Veneto sono saliti a 856 i casi positivi di coronavirus, + 85 rispetto a lunedì. Lo comunica il bollettino giornaliero della Regione Veneto. I ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 204, 67 le persone in terapia intensiva, 47 i dimessi dal 21 febbraio, 26 i deceduti. Nelle province venete il maggior numero di casi si registrano nella provincia di Padova con 207 casi, Treviso con 158 e Venezia con 152.