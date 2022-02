Agente Polizia investita durante rilievi incidente, grave

(ANSA) - RONCHI DEI LEGIONARI, 09 FEB - Una agente di Polizia Ferroviaria, di 58 anni, è ricoverata in ospedale in condizioni serie dopo essere stata investita mentre stava gestendo la viabilità e i rilievi a seguito di un incidente stradale. Il fatto si è verificato attorno alle 18.30 nei pressi di un passaggio a livello dove poco prima un mezzo pesante aveva danneggiato le sbarre. Per cause in corso dì accertamento, il conducente di un'auto non si è accorto della presenza sulla carreggiata della poliziotta e l'ha investita. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la donna è stata trasferita d'urgenza all'ospedale triestino di Cattinara. I primi soccorsi alla donna sono stati portati direttamente dai colleghi della Polfer che stavano eseguendo i rilievi assieme a lei per il precedente incidente. Agenti che si sono poi occupati anche di accertare la dinamica dell'investimento: tra le cause ci sarebbe un riflesso dei fari di altre vetture che avrebbero impedito una corretta visuale non lontano dalla zona dei binari. (ANSA).