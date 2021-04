Afghanistan, Guerini: nei prossimi giorni rientrano 800 militari

Milano, 16 apr. (askanews) - "Pochi giorni fa, insieme all'Alleanza Atlantica, abbiamo deciso di terminare la missione ventennale in Afghanistan. Nei prossimi giorni inizierà il rientro degli 800 militari italiani impegnati a Kabul e Herat". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, durante la cerimonia di giuramento degli allievi della Scuola militare Teulié di Milano."A loro va il mio ringraziamento per il lavoro svolto in Afghanistan così come a tutti i militari che prestano servizio in missioni internazionali" che sono ad oggi 36 in 24 paesi. Guerini ha voluto rivolgere un "commosso ricordo ai caduti, in particolare ai 54 caduti italiani in Afghanistan. Il loro sacrificio è stato l'estremo servizio del giuramento che hanno prestato davanti alla Costituzione", ha chiosato.