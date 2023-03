Aeronautica, Amus: rendere operativi sindacati militari

Milano, 14 mar. (askanews) - Il sindacato dell'Aeronautica militare Amus (associazione militari uniti in sindacato) ha chiesto al governo di intervenire per rendere definitivamente operativi i sindacati militari delle Forze armate italiane, affinché vengano "riconosciuti come interlocutori di governo e dei vertici militari, così come legge prevede" e venga fornito loro "il necessario legittimo contributo in termini di pensiero critico e collaborativo, allo scopo di garantire il massimo apporto nelle tutele dei diritti del personale militare".È quanto si legge in una nota dell'Amus che chiede l'adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle forze armate e l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti."La questione dell'operatività sindacale ha oramai assunto dei connotati grotteschi che ledono ancora una volta il principio cardine delle tutele del personale militare, ovvero il tema della rappresentatività", ha sottolineato Amus.Il sindacato ha ricordato la nota con la quale "i sindacati di polizia e Ufficiali del Cocer Interforze lo scorso 13 marzo hanno chiesto a gran voce che si attivi il tavolo negoziale, in particolar modo per l'area dirigenziale delle Forze di polizia ad ordinamento civile", sottolineando che "l'ordinamento italiano ha ampliato l'area di negoziazione ai dirigenti delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, affidando ai sindacati militari (e a nessun altro) la rappresentanza in detti tavoli"."La questione è delicatissima, nel merito ma anche nella forma se non gestita in maniera adeguata", ha aggiunto il sindacato, "continuando a fingere che le organizzazioni sindacali militari già riconosciute siano uno strumento da tenere ancora in standby, nell'attesa che la rappresentanza militare cessi definitivamente di esistere e di consumare ingenti risorse finanziarie (denaro pubblico), di cui alla fine qualcuno dovrà pur rispondere" si creeranno "gravissimi problemi di rapporti tra l'esecutivo e le rappresentanze sindacali militari" e "un vulnus di tutela per il personale del comparto Difesa, cagionando di conseguenza un danno ingiusto alle migliaia di tesserati".