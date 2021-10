Un piccolo aereo privato da turismo, è precipitato sopra un edificio in via Marignano, a San Donato Milanese (Milano). A bordo c'erano il pilota e cinque passeggeri, tutti morti, come confermato dal 118. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, la polizia e i mezzi di soccorso. Stando ai primi dettagli trapelati, l'aereo era partito da Linate ed era diretto in Sardegna. Pare che l'edificio contro cui si è schiantato l'aereo fosse vuoto, in fase di ristrutturazione e adibito a parcheggio multipiano. Tutta da chiarire la causa dell'incidente. Vicino al luogo dell'impatto ci sono, tra l'altro, la sede dell'Eni e quella di Sky Italia. L'allarme dopo lo schianto è partito alle 13:09, con immediato movimento dei soccorritori.