Terzo incidente in pochi mesi per Ita: l'aereo urta a New York la coda di un Delta e l'ala si spacca

E' la terza volta in dieci mesi che la compagnia Ita Airways trova difficoltà lungo le rotte statunitensi. L'ultimo fatto risale a ieri quando compare su Youtube un audio con una conversazione a tre del 2 gennaio. Cosa è successo in quella data è presto detto: un velivolo della compagnia di bandiera, alle 23,30 tampona in pista un altro velivolo, della compagnia americana Delta. La coda del Bombardier viene urtato dall'ala destra dell'Airbus (un A330-202, appena prodotto) di Ita, a sua volta tranciata di netto.

Nella conversazione comparsa su Youtube, la torre di controllo dell'aeroporto JFK di New York - dove a giugno 2022 era avvenuto un tamponamento in pista, ai danni di un aereo di Air France - viene subito avvertita dai piloti americani di Delta, pochi istanti dopo il tamponamento. Dopo il botto, i piloti del cargo si affacciano dagli oblò e si accorgono che l'investitore è un aereo Ita, che nelle operazioni aeroportuali viene ancora chiamato Alitalia. In pista arrivano i Vigili del Fuoco. Ma il loro intervento non sarà necessario perché nessuno dei due aerei coivolti prende fuoco.

Il terzo caso in pochi mesi

E i casi diventano tre: un ulteriore incidente, insomma, che vede anche un altro precedente oltre quello del giugno scorso: ad aprile 2022, il caso dei due piloti in viaggio dagli Stati Uniti che si addormentano in cabina di pilotaggio.

Scrive La Repubblica, che il volo previsto da New York per Roma quel giorno viene cancellato e i 200 passeggeri, collocati in albergo, ripartiranno l'indomani. Il vettore contattato, che ha avviato un'indagine interna, sostiene che "negli scali congestionati" incidenti di questo tipo accadono spesso. Per la compagnia italiana si è trattato di un danno "di lieve entità". Ita inoltre "dichiara di operare sempre nel rispetto di tutti i requisiti di sicurezza" dettati dalle leggi nazionali e internazionali. Il velivolo, opportunamente riparato, è già rientrato a casa.