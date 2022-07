Aereo in ritardo per sciopero, coro sardo canta a Fiumicino

(ANSA) - CAGLIARI, 18 LUG - Nel giorno del maxi sciopero del trasporto aereo c'è chi non si è perso d'animo e nonostante il volo fosse in ritardo di oltre un'ora ha deciso di ingannare l'attesa offrendo uno spettacolo particolare all'interno dell'aeroporto di Roma. E' accaduto ieri a Fiumicino: il Coro Ghentiana di Ruinas (Oristano) ha improvvisato un mini concerto utilizzando il pianoforte dello scalo e offrendo ai viaggiatori una serie di canti tradizionali della Sardegna. Il video, girato da Maurizio Setzu che segue le pagine social del gruppo, ha raggiunto subito migliaia di visualizzazioni su Youtube e sui social. Il coro, in attività dal 2007, si trovava nella Penisola per animare le celebrazioni liturgiche in Vaticano, a San Pietro (dove hanno cantato alla messa di sabato scorso delle 17) e ad Assisi, per la messa delle 12 di domenica. Alle 22.40 i componenti del coro avrebbero dovuto prendere il volo di rientro verso Cagliari, ma la giornata di scioperi dei controllori di volo e dei dipendenti di alcune compagine aeree ha fatto slittare la partenza. Così, passati i controlli di sicurezza e verificato il ritardo, il maestro Gianni Puddu si è seduto davanti al pianoforte posto proprio davanti al Gate 4- dove era stato chiamato il loro volo - e ha iniziato a suonare. Il coro ha intonato alcuni brani del suo repertorio raccogliendo attorno a sé il pubblico formato da altri viaggiatori in attesa di partire. Uno spettacolo molto gradito non solo da chi era in aeroporto ma anche da tanti internauti che hanno visto il mini concerto sul web. (ANSA).