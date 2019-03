(ANSA) - BERGAMO, 10 MAR - Tre persone, due uomini e una donna, appartenenti a una onlus di Bergamo si trovavano sul Boeing 737 partito da Addis Abeba e diretto a Nairobi e che si è schiantato questa mattina in Etiopia. I tre volontari fanno parte di una onlus con sede a Bergamo e che opera nell'area: la loro identità non è stata ancora ufficializzata in quanto le famiglie non sarebbero ancora informate.