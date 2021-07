Uccisione di Yous El Boussettaoui, i legali d Adriatici:  “Vittima di una violenza inattesa”

L'assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici, martedì sera quando ha ucciso con un colpo di pistola il trentottenne Yous El Boussettaoui è stato "vittima di una violenza inattesa che l'ha fatto cadere a terra procurandogli uno stato di confusione". Lo hanno detto i legali dell'uomo politico secondo cui "sono insussistenti le ragioni di una custodia cautelare". Adriatici è "affranto e distrutto" per quanto accaduto, hanno aggiuto i suoi avvocati, Colette Gazzaniga e Gabriele Pipicelli, i quali hanno spiegato che l'assessore si è attivato perché l'immigrato ucciso "'aveva avuto comportamenti violenti' scagliando anche una bottiglia nella piazza"'.

Interrogatorio

Davanti al gip di Pavia Maria Cristina Lapi l'interrogatorio per la convalida dell'arresto e dei domiciliari dell'assessore alla sicurezza del Comune di Voghera, Massimo Adriatici, che si è autosospeso.

Il politico leghista è accusato di eccesso colposo di legittima difesa in relazione alla morte di Youns El Boussettaoui, ucciso con un colpo di pistola al petto che Adriatici sostiene sia partito accidentalmente nel corso di una colluttazione nella serata di martedì in piazza a Voghera. La Procura di Pavia, diretta dall'aggiunto Mario Venditti, col pm Roberto Valli ha chiesto la convalida dell'arresto e dei domiciliari per il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove.

Nomina di un consulente

La Procura di Pavia ha nominato un ingegnere informatico come consulente per migliorare la qualità del video agli atti dell'inchiesta che riprende la colluttazione tra l'assessore Adriatici e Youns El Boussettaoui. Da una prima analisi sarebbero già emersi elementi utili per ricostruire l'accaduto. Nei prossimi giorni giungeranno i risultati degli esami tossicologici sia sull'assessore sia sul corpo del trentottenne.