Addio a zona arancione, gran folla in via Roma a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 24 APR - Una folla strabocchevole lungo via Toledo, a Napoli, nell'ultimo sabato prima della zona gialla che scatterà da lunedì. La giornata semifestiva e anche le condizioni favorevoli del tempo hanno favorito un grande afflusso su una delle strade dello shopping di Napoli. In tanti ne hanno approfittato per una passeggiata, molti poi quelli che si sono diretti ai negozi, alcuni dei quali hanno riaperto da pochi giorni. Folla all'esterno così come per le strutture della ristorazione che consentivano l'asporto. (ANSA).