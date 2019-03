[La storia] Addio all'imprenditore dal cuore d'oro. Ricomprò l’azienda e ne fondò un’altra per salvare i suoi 152 dipendenti

E’ morto in uno sfortunato incidente stradale sulla A21 Alberto Rava. A molti il suo nome non suonerà familiare ma per tante famiglie del Bresciano quel nome era legato a un sentimento di gratitudine. Rava era infatti l’imprenditore che nel 2009, dopo la cessione dell’azienda di famiglia a un gruppo veneto, davanti alla prospettiva che i suoi dipendenti finissero sulla strada senza lavoro, aveva ricomprato l’azienda, fondato un’altra società e riassunto tutti i 152 lavoratori.

L'incidente

L’imprenditore, 63 anni, ha perso la vita lunedì scorso in autostrada, mentre tornava verso Brescia, in seguito allo schianto del suo furgone Ford Transit con un Tir per cause ancora in via di accertamento. Per l’imprenditore, che viveva con la moglie sul Lago di Garda, non c’è stato nulla da fare - come raccontano i media - Pare sia morto sul colpo.

Bibo, come lo chiamavano gli amici, lascia la moglie e un figlio. Era appena uscito dalla sua azienda con sede a Brescia quando, nei pressi dell’autogrill di Ghedi, in territorio di Montirone, è successo il tragico incidente. Oggi (giovedì) a Brescia, alle 15,30, si svolgeranno i funerali, nella Parrocchia di Fiumicello S. Maria Nascente.

Alberto Rava

Un uomo generoso

Tutti lo ricordano come un uomo generoso e solare. I suoi familiari gli hanno dato l’ultimo saluto con parole che ne descrivono la bella personalità: “Ciao Bibo, resterai nei nostri cuori con la tua allegria, la tua presenza affettuosa, la tua determinazione, la tua generosità".

L’azienda della sua famiglia, la Meras, produceva accessori per case di moda come zip e cerniere. Quando fu venduta i dipendenti si trovarono vicini alla perdita del posto di lavoro. Rava decise allora di riprendersi l'attività, fondando la Chimera Spa, e riuscì a riassumere tutti coloro che stavano per essere licenziati e rischiavano di rimanere senza occupazione.

In molti sicuramente condivideranno il dolore della famiglia, della mamma Floria, della moglie Maria Teresa, del figlio Andrea e della sorella Laurea. La sua figura mancherà però a tutti quelli che l'hanno conosciuto o ne avevano sentito parlare. La sua è la storia di un imprenditore caparbio ma anche sensibile, di un industriale illuminato, che aveva dimostrato di tenere anche al destino dei suoi lavoratori. Un uomo che, in questo momento di dolore per i suoi cari, merita di essere ricordato.