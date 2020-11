Roma, 2 nov. (askanews) - E' morto a Roma Gigi Proietti.Ottant'anni compiuti oggi 2 novembre, l'attore era stato ricoverato per problemi cardiaci in una clinica della Capitale nella tarda serata di ieri.Ricoverato in terapia intensiva, le sue gravi condizioni erano subito apparse gravissime. È deceduto all'alba.