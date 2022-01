Addio a Calisto Tanzi, dal miracolo del Parma Calcio al crack della Parmalat tra debiti e condanne

Si è spento a 83 anni Calisto Tanzi, imprenditore proprietario per anni della Parmalat, l'uomo che lanciò il Parma Calcio con ottimi piazzamenti in campionato di Serie A e diversi trofei vinti in Europa. Nel 2003 a seguito di operazioni spericolate, il fallimento del grande marchio alimentare, fra lavoratori sul lastrico, processi e condanne.

