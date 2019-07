Addio al carabiniere ucciso: "Meglio imparare da uomini come Mario". Gli applausi della folla

"Fate anche voi, responsabili della cosa pubblica, della vita degli altri il senso della vostra vita, consapevoli che quanto operate o non operate è rivolto a uomini concreti: a cittadini e stranieri, a uomini e donne delle Forze Armate e Forze dell'Ordine, ai quali non possiamo non rinnovare il grazie e l'incoraggiamento della Chiesa e della gente. E se voi e tutti noi sapremo meglio imparare, da uomini come Mario, il senso dello Stato e del bene comune, l'Italia risorgerà", ha detto monsignor Santo Marcianò ai funerali del giovane carabiniere ucciso.

Quanto è accaduto è ingiusto

"Quanto è accaduto è ingiusto", e "ci spinge, oggi, a levare un grido che si unisce alla tante e diverse voci che in questi giorni hanno formato un unico coro, testimoniando la straordinarietà dell'uomo e del carabiniere Mario, ma anche chiedendo giustizia e che eventi come questo non accadano più. Basta! Basta piangere servitori dello Stato, figli di una Nazione che sembra aver smarrito quei valori per i quali essi arrivano a immolare la vita", ha aggiunto l'Ordinario militare monsignor Santo Marcianò ai funerali.

Le foto del carabiniere ucciso (Ansa)

"Non ci rassegneremo"

"Mario non era un rassegnato! Noi non siamo rassegnati e non ci rassegneremo", ha urlato monsignor Marcianò, dall'altare della chiesa di Somma Vesuviana gremita per i funerali di Mario Cerciello Rega. L'Ordinario militare per l'Italia ha ripetuto più volte la parola "Risorgi!": "Mario lo dice anche a tanti cuori di criminali, particolarmente a quei giovani tentati dalla violenza e dal guadagno facile, dalla cultura delle dipendenze e del rischio estremo. Risorgi, giovane, purifica e cambia la tua vita, renditi conto di cosa è la vita, di cosa la custodisce e le dona sapore e senso". "Quello che è successo è e rimane profondamente ingiusto", ma la morte del vicebrigadiere di Somma Vesuviana "rappresenta una testimonianza di amore e di fede". "In vita, la tua luce era rimasta nascosta tra i familiari e gli amici, in questo paese natale, nel quartiere dove prestavi servizio a Roma; oggi, però, splende davanti agli uomini, diventando per la nostra Nazione, per il mondo, per la Chiesa tutta, faro che indica la strada, esempio che illumina, fonte di speranza che sostiene. Questo è il dono che ci lasci, caro Mario", ha concluso monsignor Marcianò tra gli applausi.

Un momento dei funerali (Ansa)

"Fiero di essere carabiniere"

"Mario era fiero di essere carabiniere e come tale aiutava tutti quelli che incontrava sul suo cammino, nessuno escluso. Non chiediamo al Signore perché ce lo ha tolto, ringraziamolo per avercelo donato", ha dichiarato l'arcivescovo Marcianò, dopo aver salutato per nome i familiari del vicebrigadiere ucciso. Alla solenne concelebrazione prendono parte il vescovo di Nola, Francesco Marino, tutti i parroci di Somma Vesuviana e numerosi cappellani militari. In chiesa rappresentanti del Governo (i ministri Salvini, Di Maio, Costa, il sottosegretario Tofalo), del Parlamento (il presidente della Camera Fico e il vicepresidente del Senato La Russa), il sindaco di Roma, Raggi, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Nistri.

La vedova legge un testo

"Essere moglie di carabiniere ": Rosa Maria, vedova di Mario Cerciello Rega, ha letto tra le lacrime un testo su questo tema, un post che circola da anni su Facebook tra mogli e fidanzate dei militari. Subito dopo l'Ordinario militare ha concluso il rito funebre, ricordando come oggi "l'Italia intera sia in lutto". Il feretro è stato portato a spalla fuori della chiesa, tra gli applausi scroscianti dei presenti.

Gli applausi

La bara del vice brigadiere è stata salutata da accorati applausi all'uscita dalla chiesa di Santa Croce, alla conclusione dei funerali. Alcune centinaia di persone si sono trattenute all'esterno malgrado il sole cocente, in attesa della fine del rito.

Tre squilli di tromba dei carabinieri hanno salutato il feretro e palloncini bianchi sono stati liberati in cielo da esponenti del volontariato e amici del carabiniere che a Somma era praticamente conosciuto da tutti. Si è quindi formato un corteo funebre con monsignor Santo Marcianò, Ordinario militare, e dai parroci dell'area vesuviana che sono intervenuti alla cerimonia insieme con carabinieri ed autorità.

Il generale Nistri: "E' morto per difendere diritti altrui"

"Rispetto per un carabiniere che è morto per tutelare i diritti di tutti, a partire dal diritto di equo trattamento per ogni persona, anche una persona arrestata, che ha commesso un atto orrendo". A invocarlo, oggi, "per la famiglia e per l'uomo che era" è stato il comandante dell'Arma dei Carabinieri, generale Giovanni Nistri, nella chiesa Santa Croce di Santa Maria del Pozzo, di Somma Vesuviana (Napoli), durante le esequie di Mario Cerciello Rega. "Lui li ha tutelati, - ha detto ancora Nistri - e allora, insieme con lui, chiedo il rispetto per tutti gli altri carabinieri. Magari essendo più fortunati". Nel corso della commemorazione il comandante dei carabinieri ha voluto anche ricordare altri carabinieri deceduti nell'adempimento del dovere e i 953 carabinieri feriti o gravemente contusi "che dall'inizio dell'anno hanno tutelato i diritti di tutti a cominciare dalle vittime fragile, a cominciare dai diritti dei più poveri, a cominciare dai diritti dei criminali. Questo è il rispetto che mi permetto di chiedere".

"Giusti i dibattiti ma oggi teniamoli fuori", "evitiamo la dodicesima coltellata", ha aggiunto il generale. Mario, ha detto, è stato un carabiniere "morto per tutelare i diritti di tutti, anche di una persona arrestata: insieme con lui chiediamo rispetto per tutti gli altri carabinieri che fanno il suo stesso lavoro".

Le istituzioni

I vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Elisabetta Trenta (Difesa) e Sergio Costa (Ambiente), il presidente della Camera Roberto Fico, il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa in rappresentanza del presidente Alberti Casellati: sono i rappresentanti delle istituzioni nazionali presenti ai funerali di Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana (Napoli). Con loro il sindaco di Roma, dove Rega prestava servizio, Virginia Raggi, e di Somma Vesuviana, città natale di Rega, Salvatore Di Sarno. Foltissima la rappresentanza dell'Arma, con il comandante generale Giovanni Nistri.

Una folla composta

Una folla composta, sorpresa anche da un temporale, si era radunata ieri a Roma in Piazza del Monte di Pietà per dare l'ultimo saluto al vicebrigadiere, ucciso due notti fa.

Il Gip

Il gip: avevano armi di elevata potenzialità. Concreto il pericolo di reiterazione del reato alla luce "delle modalità e circostanze del fatto e in particolare della disponibilità di armi di elevata potenzialità offensiva", scrive il gip di Roma nell'ordinanza con cui ha ribadito il carcere per i due cittadini americani accusati della morte del vicebrigadiere dei carabinieri.