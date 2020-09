Addio a Philippe Daverio, storico dell'arte convinto che il "bello avrebbe cambiato il mondo"

L’agenzia giornalistica Ansa ne dà notizia con i suoi lanci. “E' morto questa notte all'istituto dei Tumori di Milano lo storico dell'arte Philippe Daverio. Lo ha reso noto - si legge - la regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah. Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, aveva 71 anni. "Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte".

Daverio era una figura ben nota nel panorama della cultura e dell’arte italiane ed internazionali, un volto amato della tv e dei media, ed era un uomo che non lasciava indifferenti. L’avevamo intervistato spesso per TiscaliNews e la sua personalità trascinante, la sua innata simpatia, la sua sagacia ed ironia, miste a una enorme preparazione e conoscenza, ci avevano immancabilmente colpito. Con lui se ne va sicuramente un protagonista di primo piano della scena culturale del nostro Paese e lo rimpiangeremo a lungo. Perché, come ha scritto la sua amica Shammah su Instagram dando la notizia della sua scomparsa “Il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante stamattina".

Philippe Daverio (Ansa)

La difesa dell'umanità e della ragione

La sua voce si levava spesso a favore del bello e del senso di umanità, a difesa dei deboli e della ragione, e non ammetteva fronzoli. Come quando insorse contro chi voleva impedire ai più piccoli di vedere il crocefisso di Chagal per pseudo motivazioni religiose e in una intervista ci disse: “Il fatto che in una scuola si decida di impedire ai bambini di godere di una mostra dedicata alla visione del sacro di artisti come Chagall, Van Gogh, Fontana, Picasso, Matisse e Munch (Bellezza divina a Palazzo Strozzi), è nient’altro che un gesto di stupidità senza limiti”.

Oppure come quell’altra volta che ci parlò della situazione italiana del momento, dei protagonisti della politica, della Ue e di come sarebbe stata “la bellezza a salvare il mondo”. Ci disse come l’Italia dovrebbe puntare sulla cultura e i suoi giacimenti culturali e del ruolo che dovrebbero avere gli intellettuali. Ci parlò con grande efficacia e prontezza di spirito del ruolo del Web e delle sue riserve sul futuro.

Sì, Philippe Daverio ci mancherà. Ci mancherà tanto la sua verve allegra e coinvolgente, e soprattutto ci mancherà quel suo grande coraggio di esprimere le proprie idee per affermare la verità e cercare di migliorare la realtà. Anche per questo la sua dipartita è una grave perdita per la cultura, l’arte e per tutti noi. Ciao Philippe, riposa in pace.

La biografia

Philippe Daverio era nato a Mulhouse il 17 ottobre 1949. E' stato uno storico dell'arte, docente, saggista, politico e personaggio televisivo italiano con cittadinanza francese.