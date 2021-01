Si è spento Giuseppe Turani: addio al suo sguardo lucido e critico sul capitalismo e la politica in Italia

Addio ad una delle grandi firme del giornalismo italiano. E' morto dopo essere stato ricoverato per un malore Giuseppe Turani, gli è stata fatale una complicanza post operatoria nell'ospedale di Stradella (Pavia). Era nato nel 1941, avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 29 aprile. Giornalista economico, autore insieme ad Eugenio Scalfari di uno dei più riusciti ritratti dell'alta borghesia italiana, il libro Razza padrona, "Peppino" Turani fu poi chiamato dallo stesso Scalfari come responsabile delle pagine economiche del quotidiano La Repubblica appena fondato. Era il 1976. Turani proveniva da L'Espresso dove già si occupava di Economia e Finanza. In seguito è stato editorialista del Corriere della Sera, di Capital, dei settimanali L'Europeo e Il Mondo e negli ultimi dieci anni di TiscaliNews.

Uno sguardo lucido e critico sul capitalismo italiano

Alla guida della redazione milanese di Repubblica, Giuseppe Turani si divise fra il commento giornalistico acuto e critico dei cambiamenti all'interno della cabina di regia del capitalismo italiano, ed approfondimenti sull'evoluzione e soprattutto le storture della finanza del nostro Paese nei suoi libri (una trentina, alcuni dei quali diventati best seller). Eloquenti alcuni titoli: Perché abbiamo il peggior capitalismo del mondo - Dal miracolo degli anni '50 e '60 alla vicenda Parmalat, I saccheggiatori e I soldi degli altri. Suoi anche i ritratti approfonditi di alcuni dei grandi capitani d'industria italiani, nei libri L'avvocato, L'ingegnere e Raul Gardini. Dopo aver diretto a più riprese, dal 1993 al 2007 il settimanale Affari & Finanza si era occupato negli ultimi anni anche della rivista economica Uomini & Business. Uscito pulito dalle accuse "basate su dichiarazioni generiche e prive di ogni riscontro" dall'inchiesta Penne pulite dove era stato accusato di ricevere soldi dal gruppo Ferruzzi e dalla finanziaria meneghina Ifm, Giuseppe Turani aveva ripreso e aggiornato alle vicende più recenti il suo libro più celebre, pubblicando La nuova razza padrona nel 2004.

Il furore anti grillino e la posizione anti avventurismo politico

In uno dei suoi ultimi editoriali, riportato sulla sua pagina su Facebook, Giuseppe Turani gettava uno sguardo desolato sull'incapacità dell'attuale classe politica e, soprattutto, le nuove forme di ignoranza che avanzano dietro l'overdose di informazione non verificata. Scriveva fra l'altro: "Qualcuno scrive che in realtà Renzi punta a mandare a casa Conte (e questo è chiaro) per sostituirlo con Draghi, addirittura. Io non credo a questa favola. L’ex capo della Bce è persona troppo accorta. Che cosa verrebbe a fare con un Parlamento dominato (un terzo dei membri) da degli svirgolati come i grillini?". E ancora: "Di gente bravissima ne abbiamo tanta, ma il popolo (nella sua infinita ignoranza) preferisce delle scartine, della gente che a fatica saprebbe guadagnarsi di che vivere in qualunque professione. Subito dopo la guerra, invece, avevamo una classe politica di grande qualità. Molti erano stati in esilio all’estero o in carcere per anni e anni, ma avevano senso dello stato e buonsenso. Oggi invece abbiamo a che fare con gente che si scanna sui vaccini che ancora non abbiamo e che pensa di guarire da qualsiasi cosa con beveroni di borotalco. C’è, oggi, un tasso dilagante di stupidità nella popolazione italiana, in crescita".