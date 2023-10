Ad Fincantieri, riportiamo in Italia costruzione traghetti

(ANSA) - PALERMO, 09 OTT - Fincantieri torna a costruire traghetti in Italia. E lo fa con la firma di un contratto per la realizzazione di una unità commissionata dalla Regione siciliana. Si tratterà di un traghetto di nuova generazione, sarà costruito nel cantiere navale di Palermo e sarà consegnato nel 2026. Costo 120 milioni di euro. "E' un giorno importante, Fincantieri riporta la produzione dei traghetti in Italia - dice l'ad di Fincantieri Pieroberto Folgiero, in conferenza stampa col governatore della Sicilia Renato Schifani - E' l'inizio di un grande ritorno in Italia nel segno dell'innovazione".

Il contratto firmato dalla Regione con Fincantieri include l'opzione per un secondo traghetto. La Regione non pagherà l'Iva in base alle disposizioni dell'Agenzia delle entrate su una certa tipologia di tratta marittima, con un risparmio calcolato in circa 28 milioni di euro. Il mezzo servirà per il trasporto di passeggeri, vetture e anche materiale pericoloso, farà servizio Sicilia e Lampedusa/Linosa e Pantelleria. Il governo Schifani darà la gestione del traghetto al concessionario privato del servizio per il collegamento con le due isole minori, con un abbattimento del costo del contratto. Il traghetto avrà un motore alimentato a diesel e gas liquefatto; un impianto fotovoltaico, che consentirà la permanenza in porto con emissione zero per 4 ore e di un sistema di stabilizzazione. Sarà lungo 140 metri e 14.500 tonn, navigherà a 19 nodi di velocità massima e trasporterà fino a mille persone e 200 auto a volta. (ANSA). .