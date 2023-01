Ragazza accoltellata a Termini, il polacco fermato può colpire ancora. Fermato da marito e moglie carabinieri

E' "socialmente pericoloso" e potrebbe colpire ancora Aleksander Mateusz Chomiak, il 24 enne senza tetto di origini polacche fermato a Milano, con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato, la notte di san Silvestro, alla Stazione Termini di Roma, Abigail Dresner una turista sua coetanea israeliana. E' quanto ha in sostanza sostenuto il pm milanese Enrico Pavone nella richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per il giovane, inviata al gip Natalia Imarisio.

Fermato da marito e moglie carabinieri

Aleksander Mateusz Chomiak è stato riconosciuto e bloccato da due carabinieri liberi dal servizio, Nicoletta Piccoli e Filippo Consoli marito e moglie. Consoli, vicebrigadiere del radiomobile in servizio a Montebello, appena salito sul treno per Brescia ha riconosciuto il clochard e, prima che il 25enne potesse fuggire ha avvisato gli agenti presenti in stazione. Che li hanno aiutati a bloccarlo prima che salisse sul convoglio. Poi i colleghi del radiomobile lo hanno poi fermato e portato in caserma.

"L’ho riconosciuto proprio dal cappellino e dalle scarpe rosse", ha raccontato il vicebrigdiere in un’intervista a Il Messaggero. “Ho una buona memoria fotografica quindi appena vedo un volto riesco a ricordarlo con facilità. Mi era arrivato la mattina stessa il filmato dell’aggressione. Ero sicuro che fosse lui”. Chomiak era al binario numero 12, su un treno diretto a Brescia. “Io lo tengo d’occhio, tu vai ad avvisare il capotreno”, ha detto poi alla moglie, che fa l’infermiera per l’Arma al comando provinciale di Milano. Intanto però il cittadino polacco doveva aver capito qualcosa, perché si è precipitato verso l’uscita prima che chiudessero le porte. A quel punto i due militari lo hanno bloccato e hanno chiamato gli agenti della Polfer.

Nella borsa due coltelli

Quando è stato fermato aveva nella borsa due coltelli e un cutter, Chomiak, che era ricercato da settimane dalla famiglia in Polonia, non ha opposto resistenza ma non ha confermato la sua identità. Secondo il racconto dei due militari però ha annuito quando gli è stata mostrata la sua foto segnaletica . A quel punto Consoli gli ha urlato: “Sei tu? Sei tu l’aggressore di Termini? Lui ha fatto un cenno di assenso”. Dopo l’arresto Chomiak non ha più detto una parola. Nemmeno quando è stato trasferito nella caserma di Montebello. L’ identità del 24enne è stata accertata grazie al sistema di riconoscimento facciale dell'Arma e all'Afis. Descritto come borderline, non ha tatuaggi o elementi che possano far pensare a motivi razziali per l'aggressione

Mercoledì la convalida del fermo

L'uomo, che il 27 dicembre era stato fermato per un controllo dalle forze dell'ordine e poi rilasciato, era ricercato in tutta Roma ma la polizia ha allargato la "caccia" anche al di fuori del territorio cittadino. Chomiak era, infatti, riuscito ad allontanarsi dalla Capitale, salendo a bordo di un treno in direzione del capoluogo lombardo. Mercoledì il pm Milano Enrico Pavone inoltrerà all'ufficio gip la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere.

La prima ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Chomiak frequentava da qualche tempo la stazione di Roma. Il 31 dicembre aveva raggiunto Termini a bordo della linea bus 714 che collega l'Eur, quadrante sud-est della Capitale, con il centro città. In stazione, in base ai filmati delle telecamere, arriva già nel pomeriggio del 31, intorno alle 16. Non è escluso che per il resto della giornata sia rimasto in quella zona, fin dopo le 21, fino al momento dell'aggressione. Resta da accertare se tra il 25enne e la ragazza ci siano stati "contatti" precedenti al raid. Abigail Dresner ha ribadito agli inquirenti, che in questi giorni l'hanno ascoltata per raccogliere elementi, di "non conoscere il suo aggressore" e di non essersi "sentita pedinata". Dall'analisi delle telecamere appare evidente, però, che Chomiak abbia puntato la giovane, colpendola alle spalle dopo averla seguita per alcuni metri. Una azione repentina e violenta: colpi al torace e alla schiena dati in successione prima di scappare via, dopo avere riposto la lama in un sacchetto di plastica azzurra che aveva con sé.

Il 25enne si trova in Italia da almeno 8 mesi

Il suo nome spunta, infatti, nel profilo Fb Zaginieni/vermisst che si occupa di cercare persone scomparse. Chomiak sarebbe ricercato anche in Polonia per furto. In un post pubblicato il 14 dicembre si afferma che Aleksander è residente a Grudziadz e otto mesi fa è partito per l'Italia dove vive da senza fissa dimora dormendo nei treni e stazionando davanti ai fast food per racimolare spiccioli. Prima di arrivare a Roma sarebbe passato per Torino, Venezia e Livigno. Il giovane sarebbe stato ricoverato in ospedale dopo essere "crollato per strada - si legge su Fb - ma il giorno successivo sarebbe stato portato in un centro per senzatetto". La famiglia non aveva più sue notizie dal 23 ottobre scorso e si era rivolta a “Chi l’ha visto?” polacco per rintracciarlo. Malgorzata Pietrowska, madre di Aleksander, ha detto ai che il figlio passava le notti a dormire nelle stazioni e inoltre aveva avvisato la polizia che era pericoloso.

Le parole della madre della vittima

"Mia figlia Abigail ora sta bene ma è sotto shock, non vuole parlare di ciò che è successo a San Silvestro alla Stazione Termini e rivivere quei momenti", ha dichiarato la mamma della turista israeliana accoltellata l'ultimo dell'anno, intervista dal Corriere nella Cronaca di Roma. La donna ha visitato la figlia al Policlinico Umberto I dove è ricoverata in condizioni stabili e gravi ma non in pericolo di vita. Da Israele è arrivato anche il fidanzato della giovane, un 25enne. "Mia figlia ha subito un grande trauma", racconta ancora la mamma, "adesso vuole solo dimenticare, non le va neanche di vedere la televisione in camera. La vogliamo lasciare riposare per un po', ma ora che l'ho vista sono un po' piu' tranquilla. Abbiamo avuto molta paura".