(ANSA) - ODERZO (TREVISO), 24 APR - Un uomo di 52 anni è stato trovato privo di vita all'interno della sua abitazione, nel Trevigiano, presumibilmente in seguito a suicidio. Poco prima l'uomo aveva colpito con un'arma da taglio un'avvocata di 50 anni al termine di un incontro in uno studio di Oderzo (Treviso). La donna, ricoverata all'ospedale, non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri. (ANSA).