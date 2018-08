Accoglienza inadeguata, la striscione shock di 35 immigrati: 'Stufi di vivere in una struttura di m...'

“Siamo stufi di vivere in questa m…a di struttura. Avete promesso tante cose che non sono state fatte. Basta bugie. Siamo umani, non schiavi”. I 35 richiedenti asilo ospitati all’hotel Tre Lampioni di Toscolano Maderno, nel Bresciano, sono stanchi di non esser ascoltati. Quella struttura, un tempo punto d’appoggio per i vacanzieri, non riceve alcun tipo di manutenzione da svariati anni. I ragazzi ospitati al Tre Lampioni, tuttavia, si lamentano delle lungaggini burocratiche relative al proprio status. Alcuni sono a Toscolano Maderno da tre anni, senza che siano state neppure avviate le procedure necessarie per verificare se sia possibile accogliere o meno la richiesta d’asilo.

Salvini sui social

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, sentito della polemica, e vista l’immagine dello striscione, ha risposto al gruppo con un messaggio sui social: "Sul lago di Garda, 35 giovani aspiranti “profughi” fanno i capricci perché l’albergo in cui sono ospitati non è di loro gradimento. Nessun problema, se non vi trovate bene in Italia la porta è quella!”. Anche il deputato leghista Paolo Grimoldi ha voluto supportare la posizione di Salvini: “A tutti questi giovanotti in salute ricordiamo che In Italia ci sono milioni di cittadini italiani, di pensionati, di malati e di disabili che un hotel sul Garda se lo sognano e che trascorrono agosto nel caldo cocente delle città”.

Gestori non hanno fatto lavori sulla struttura

Ma oggi, la struttura, dopo esser stata riconvertita in un centro di accoglienza per profughi non ha più nulla di bello da offrire. Inizialmente gestita dal titolare dell’albergo è passata poco dopo a un ristoratore della zona, Mario Nicoli, che si occupa dei migranti per conto della cooperativa L’Accoglienza. Secondo Nicoli, a cui non risultano gravi problemi, al massimo piccoli e normali screzi tra gli ospiti e alcuni degli operatori che lavorano nella struttura, "ci sono due ragazzi in ogni camera, hanno un bagno ogni due persone e un giardino a disposizione”. Il gestore della struttura, a cui è giunta voce dell’imminente sopralluogo della prefettura che dovrà verificare le condizioni igienico-sanitarie, dice di esser sereno: “Siamo pronti per ogni controllo che la prefettura riterrà opportuno, comunque la situazione si è tranquillizzata”.

Mancano percorsi di integrazione

La pensa diversamente Davide Boni, vicesindaco della cittadina fino a giugno e ora consigliere comunale, che a Repubblica spiega che "il problema è che la struttura doveva servire a far dormire gente che poi, soprattutto in una realtà medio-piccola, avrebbe dovrebbe essere inserita in un contesto. L'albergatore non è stato all'altezza di aumentare i numeri dei richiedenti asilo, erano 12 nel 2011 e sono 35 nel 2018 - e non ha mai accompagnato questa sua scelta a dei percorsi di integrazione".