Insegue e sperona la sorella perché aveva una relazione gay, morta 22enne

Ha ucciso la sorella, 22 anni, speronando il suo scooter perché gay. E' accaduto l'altra notte quando Antonio Gaglione, 25 anni di Caivano, non sopportando la relazione di sua sorella Paola Maria con un trans ha deciso di inforcare lo scooter e di seguire la coppia in moto diretta da Caivano ad Acerra (Napoli). Una volta raggiunte, Antonio Gaglione ha tamponato la due ruote guidata dal compagno della sorella facendola uscire di strada.

L’inseguimento in moto

L’impatto è stato molto forte e ha fatto sbandare il mezzo contro la recinzione di un campo. Paola Maria è finita su un tubo per l'irrigazione che le ha tranciato la gola. Mentre giaceva inerte, il fratello si è scagliato contro il compagno in un brutale pestaggio, senza capire che la sorella era morta. Sul posto dell’incidente sono giunti i carabinieri della caserma di Acerra. Il compagno della vittima è stata portata in una clinica della zona, le sue condizioni non sono gravi.

Arrestato

"Ho fatto una stronzata. Non volevo uccidere nessuno, ma dare una lezione a mia sorella e soprattutto a quello là (il compagno ndr) che ha"'infettato" mia sorella che è stata sempre "normale", ha spiegato il 25enne ai carabinieri della caserma di Acerra, diretta dal maresciallo Giovanni Caccavale, secondo quanto riporta Il Mattino. Antonio Gaglione è ora in carcere per omicidio e violenza privata aggravata da omofobia.