Basta abusi sulle suore per un giusto riconoscimento della donna nella Chiesa

Con molta sobrietà La Civiltà Cattolica, l’autorevole rivista dei gesuiti oggi conosciuta anche oltre i confini italiani, affronta per la prima volta un aspetto significativo per quanti hanno a cuore la questione della promozione della donna nella Chiesa. Si tratta infatti di suore, un potere colossale dai piedi di argilla. Fino a qualche tempo fa ci si dimenticava che le suore sono donne consacrate a Dio e al servizio del Vangelo. Si vedeva in loro un ibrido tra le donne e i preti, un mondo di persone a parte di cui talvolta sorridere, compatire, ammirare, sperare. Tanti le ricordavano come antiche maestre dei primi anni di vita o delicate presenze negli ospedali. Taluni le rimpiangevano come angeli che non si trovano più e altri le stramaledivano come manipolatrici di anziani e sfortunati di ogni genere e di ogni età. Monache di Monza di manzoniana memoria o Teresine del Bambin Gesù o Madre Teresa di Calcutta.

Il giusto riconoscimento della donna suora

In realtà la terribile parola “abuso” per parlare di suore lascia intravedere un mondo tutto da verificare, senza prenderlo a scatola chiusa. La lentezza nella soluzione della questione femminile nella società civile, rallenta anche i passi necessari che le istituzioni ecclesiastiche sono sollecitate a fare per rendere trasparente, vera e verificabile la promozione della donna. Il giusto riconoscimento della donna suora è una parte importante del riconoscimento della condizione della donna nella Chiesa. Le suore, infatti, sono donne che hanno scelto di amare Dio e le persone rinunziando al matrimonio e alla possibilità di avere propri figli per esercitare una maternità universale forte e disinteressata. La figura della suora nei secoli passati ha rappresentato in qualche misura un’anticipazione dell’emancipazione femminile, per altri versi documenta come l’emancipazione resti tuttora una chimera. E non soltanto per la determinazione con cui gli uomini conservano i loro privilegi rispetto alle donne non di rado oggetto di abusi di ogni genere.

Non solo abusi sessuali

Gli abusi verso le suore in parecchi casi ha coinciso con l’abuso sessuale, ma anche nell’essere considerate come donne di servizio degli ecclesiastici, negando l’accesso alla cultura, alla specializzazione professionale per tutte e non soltanto per alcune a discrezione dei superiori o delle superiore. Già, perché gli abusi di matrice maschile verso le suore sono stati infiniti e rimasti impuniti. Ma le suore debbono parecchi dei propri dolori e del proprio disincanto proprio alle rispettive superiore generali o locali dei rispettivi Istituti. L’articolo di Civiltà Cattolica punta a mettere in luce proprio gli abusi di autorità che si consumano all’interno degli ordini e congregazioni femminili, dove non di rado capita che siano le stesse superiore generali a seviziare le giovani donne consacrate. Un mondo rimasto per secoli nell’ombra è venuto alla luce con il concilio Vaticano II che aveva disposto per ogni ordine e congregazione maschile e femminile un rinnovamento profondo sia spirituale sia culturale per rispondere alle sfide dei tempi nuovi. Questo cammino di aggiornamento è stato in parte ostacolato e in parte ignorato specialmente negli Istituti femminili che potevano vantare il più alto numero di aderenti. Le statistiche ufficiali della Chiesa hanno sempre documentato cifre doppie per le suore rispetto al numero dei preti. Ma ora le diminuite vocazioni femminili, gli abbandoni, la crisi di identità che colpisce molte suore ha di fatto dimezzato il numero delle suore. Per frenare l’emorragia non basta una ristrutturazione superficiale della vita consacrata femminile, ma ci vuole una svolta profonda.

Rinnovamento delle strutture di governo interno

Mettendo mano anche al rinnovamento delle strutture di governo interno nelle congregazioni femminili, ora sempre più autonome dal controllo dei superiori maschili. Si deve a papa Francesco un tentativo importante di portare a termine il rinnovamento della vita consacrata femminile per la quale occorre applicare l’invito del Vangelo a non mettere vino nuovo in otri vecchi. Mettere ordine e giustizia nei meccanismi di comando previsti è un passo necessario per imprimere una svolta reale. In un’intervista rilasciata al periodico Donne Chiesa Mondo, il card. João Braz de Aviz, prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica, si è espresso con chiarezza: «Abbiamo avuto casi, non molti per fortuna, di superiore generali che una volta elette non hanno più ceduto il loro posto. Hanno aggirato tutte le regole. Una ha voluto persino cambiare le costituzioni per poter restare superiora generale fino alla morte. E nelle comunità ci sono religiose che tendono a ubbidire ciecamente, senza dire ciò che pensano. Tante volte si ha paura, nel caso delle donne ancora di più, si ha paura della superiora. In una Congregazione (attualmente in fase di commissariamento) la medesima suora è stata consigliera generale per 12 anni, successivamente superiora generale per 18 anni, ed è riuscita a farsi eleggere di nuovo vicaria generale, “pilotando” il capitolo, per poter continuare a governare di fatto negli anni successivi”.

La gestione patrimoniale

Anche la gestione patrimoniale di un Istituto come proprietà personale è un altro tasto doloroso di alcune Congregazioni femminili, dove si realizza la complicità fra la superiora generale e l’economa. Contrariamente agli orientamenti espressi dalla Chiesa ormai da molti anni, “si continua a praticare l’usanza di importare vocazioni da altri Paesi, impiegando le giovani come «tappabuchi», invece di garantire loro una migliore formazione. Le nuove arrivate per lo più non hanno possibilità di difendersi, sia per la difficoltà della lingua sia per l’assoluta incapacità a orientarsi al di fuori della casa religiosa dalla quale di solito non possono uscire e che, più che come una comunità, viene vissuta come una prigione. Anche il tempo dell’abbandono della vita religiosa, già di per sé difficile e doloroso, reca con sé ulteriori sofferenze, per lo più sconosciute a chi appartiene a Congregazioni maschili”. Il cardinale de Aviz ha menzionato la tragica condizione in cui vengono a trovarsi queste religiose: in molti casi esse non hanno ricevuto alcun aiuto, anzi si è cercato in tutti i modi di impedire loro di trovare una sistemazione. Il problema è diventato così grave “che papa Francesco ha deciso di costruire una casa per coloro che, soprattutto straniere, non hanno un posto dove andare”.

Rispondere alla sfida dell’invecchiamento

C’è un problema che la rivista dei gesuiti non tocca. Non si tratta di abuso ma di prospettiva e tocca il modo complessivo di considerare la vita consacrata femminile. E’ il tema dell’invecchiamento che colpisce specialmente le congregazioni di suore. Anche le suore invecchiano. Qualche voce di suora si è levata per segnalare il pericolo: manca una strategia complessiva della vita consacrata capace di rispondere alla sfida dell’invecchiamento. La suora anziana è una donna consacrata finita, una delle tante “bambole che non si usano più” una volta che deve lasciare la vita attiva o resta una donna per la cui dignità devono valere ed essere valorizzati i motivi di consacrazione in gioventù? E’ l’ospizio per anziani, come per ogni altra donna anziana, l’unica risposta possibile?