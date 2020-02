Abusi sessuali su donne, dossier choc sul fondatore dell'Arche

Roma, 22 feb. (askanews) - Terremoto all'Arche, associazione cattolica dedita alla cura dei disabili nata in Francia nel 1964 e presente ora con 154 comunità in 38 paesi: un'indagine ha rivelato che il fondatore, Jean Vanier (1928-2019) ha abusato sessualmente di diverse donne.La rivelazione arriva dopo che altre donne hanno denunciato, tra l'altro ad un documentario della televisione franco-tedesca Arte, gli abusi subiti dal defunto padre Thomas Philippe, sacerdote doemnicano, padre spirituale di Vanier.Jean Vanier era considerato un gigante della Chiesa, in Francia e non solo. Tanto che Papa Francesco in persona, al momento della sua morte, lo aveva ricordato come "un grande uomo di Chiesa": "Lui ha lavorato per i più poveri, per i più scartati, anche per coloro che nel grembo della mamma erano condannati a morte, e cercavano di convincere i genitori a mandarli via", disse Francesco: "E lui li ha ricevuti e gli ha dato la vita. Che Jean Vanier rimanga un esempio per tutti noi, e ci aiuti dal cielo!".Ora una inchiesta indipendente commissionata dall'Arche è arrivata alla conclusione che, come si legge in un comunicato ufficiale, "sono state raccolte da sei donne adulte non handicappate testimonianze sincere e concordanti relative al periodo che va dal 1970 al 2005 che indicano che Jean Vanier ha iniziato con loro relazioni sessuali, generalmente nel quadro di un accompagnamento spirituale, e delle quali alcune di esse hanno conservato profonde ferite. Queste donne, senza legame tra di loro, raccontatno fatti simili, associati a un presunto discorso spirituale o mistico destinato a giustificarli. Questi atteggiamenti indicanoo un dominio psicologico e spirituale di Jean Vanier su queste donne e sottolineano la sua adesione ad alcune teorie e pratiche devianti di padre Thomas Philippe. Nulla dell'inchiesta permette di pensare che persone in situazione di handicap siano state coinvolte".L'inchiesta è stata svolta da Gcps, un organismo indipendente del Regno Unito specializzato nell'aiutare le istituzini a migliorare i sistemi di prevenzione e segnalazione degli abusi. Per garantire ancor di più l'integrità, la qualità e la legittimità dell'inchiesta, si legge nella nota, L'Arche ha nominato anche un comitato di sorveglianza indipendente composto da due alti funzionari francesi in pensione, senza rapporti con L'Arche.In una lettera inviata il 22 febbraio a tutta la federazione de L'Arche i leader della comunità hanno reso pubbliche le conclusioni dell'inchiesta."Siamo sconvolti da queste scoperte - sottolineano i responsabili, Stephan Posner e Stacy Cates Carneye, in una lettera indirizzata a tutta la comunità - condanniamo senza riserve queste azioni, che sono in totale contraddizione con i valori che Jean Vanier sosteneva". Queste azioni, precisano, "sono incompatibili con le regole più elementari del rispetto e dell'integrità della persona e contrarie ai principi fondamentali delle nostre comunità". E ancora: "Siamo consapevoli dello sconvolgimento e del dolore che questa informazione causerà a molti di noi, dentro L'Arche, ma anche fuori ... proprio in ragione di quanto Vanier aveva ispirato in molte persone in tutto il mondo". "Se il grande bene che Vanier ha fatto durante tutta la sua vita non è in discussione, dobbiamo tuttavia dare per morta una certa visione che possiamo aver avuto di lui e delle nostre origini", affermano i responsabili, ricordando che L'Arche è determinata a far sì che le sue 154 comunità in tutto il mondo siano luoghi sicuri e di crescita per tutti i membri, con o senza disabilità.I vescovi francesi hanno appreso con "sconcerto e dolore" ciò che l'inchiesta avviata da L'Arche internazionale ha rivelato oggi riguardo "il comportamento di Jean Vanier nei confronti di diverse donne nel corso degli anni", comportamento che "mescolava ascendenza spirituale e abuso sessuale, conseguenza del rapporto spirituale che Jean Vanier ha avuto con il padre domenicano Thomas Philippe e dell'influenza delle dottrine perverse di quest'ultimo". In un comunicato diffuso oggi, il Consiglio permanente della Conferenza episcopale francese ringrazia le donne che "hanno avuto il coraggio interiore di parlare di ciò che esse hanno subito", assicura "compassione" nei loro confronti ed esprime la propria "determinazione ad agire affinché sia fatta luce" sul caso. Nella dichiarazione - che porta la firma, tra gli altri, dell'arcivescovo presidente Éric de Moulins-Beaufort - si ribadisce "fiducia alle comunità de L'Arche dove persone con disabilità e assistenti vivono relazioni autentiche di mutuo rispetto e aiuto" e inoltre "stima" ai responsabili dell'organizzazione che "hanno preso in seria considerazione le testimonianze ricevute" e che "hanno saputo adottare gli strumenti necessari affinché potesse essere condotta un'indagine indipendente e approfondita". I presuli francesi li ringraziano "per essere stati informati dei risultati dell'inchiesta". Il Consiglio permanente precisa che, al momento, "niente indica che delle persone con disabilità siano state vittime di atti inappropriati da parte di Jean Vanier", e incoraggia "il lavoro di valutazione delle procedure di prevenzione degli abusi e di protezione delle persone, vulnerabili e non, svolto attualmente da L'Arche internazionale". Parteciperà inoltre, assieme ad altri organismi ecclesiali francesi, alla necessaria ricerca di chiarimento riguardo la figura di padre Thomas Philippe.