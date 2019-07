Abusi su figlio 15enne, arrestato

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 3 LUG - Un 55enne è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale sul figlio minorenne. L'uomo, nei cui confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare, si era reso irreperibile ma oggi è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria di Vibo Valentia. Dalle prime indagini, era emerso che il 55enne, pastore, già noto alle forze dell'ordine, si era rifugiato in una casa rurale sulla sommità di una collina nel territorio di Corigliano. Partite le ricerche dei carabinieri di Corigliano Calabro supportati dai Cacciatori di Calabria, l'uomo è stato individuato ed arrestato. L'uomo, che dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata sul figlio di 15 anni, è stato portato nel carcere di Castrovillari.