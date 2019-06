Abusi su bimba di meno di 10 anni, arrestato 'amico' di famiglia

Genova, 24 giu. (askanews) - I carabinieri di Sarzana, in provincia di La Spezia, al termine di una delicata indagine coordinata dalla Procura, hanno arrestato un uomo di 65 anni con l'accusa di aver compiuto atti sessuali aggravati su una bambina di meno di 10 anni.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la bimba veniva affidata all'uomo, un vicino di casa amico di famiglia, quando i genitori erano impegnati al lavoro. L'inchiesta era partita nel febbraio scorso quando padre e madre, mettendo a letto la figlia, avevano notato delle macchie di sangue sugli indumenti intimi della bambina. Era stata la piccola stessa a spiegare ai genitori che il "nonno", come veniva chiamato da lei e dal fratellino, la palpeggiava e la baciava tutte le volte che rimanevano soli.A confermare il racconto della bambina, gli accertamenti eseguiti dal perito genetico forense, che aveva rinvenuto negli slip e sui leggins della piccola, sequestrati dai carabinieri, tracce di dna riconducibili all'uomo. Sui dispositivi mobili utilizzati dal 65enne sono state inoltre trovate immagini di rapporti sessuali, alcuni dei quali con minori e profili con cui l'uomo adescava minorenni.Vista la gravità del quadro indiziario, il gip di La Spezia Fabrizio Garofalo, su richiesta del pm Federica Mariucci, ha disposto per il 65enne, che è stato rintracciato ieri in Campania, gli arresti domiciliari e l'applicazione del braccialetto elettronico.