Abusa di una studentessa Erasmus sul bus, arrestato a Siena

(ANSA) - SIENA, 27 NOV - Arrestato per violenza sessuale a Siena uno studente universitario di 21 anni, italiano, che stamani, di ritorno da una discoteca, ha abusato di una ragazza spagnola che viaggiava con lui e con altri giovani su un pullmino-navetta che collega il locale, situato a Monteroni d'Arbia, con la città del Palio. Il fatto, riferiscono i carabinieri, è successo verso le 4. Su due mezzi viaggiava una comitiva di ventenni, tutti studenti fuori sede e tutti spagnoli tranne due. Al termine di una nottata trascorsa in discoteca stavano facendo rientro ai loro domicili. Secondo le ricostruzioni, su un pulmino il 21enne ha abusato di una ragazza spagnola mentre stava dormendo. La giovane studentessa straniera non si è accorta di nulla. Sono state le amiche a vedere gli atteggiamenti illeciti del 21enne e, allarmate, a urlare fino a svegliare la vittima della violenza. C'è stato trambusto a bordo, la giovane e altri amici hanno chiamato i carabinieri che poi a Siena sono intervenuti ed hanno bloccato il 21enne prima che scappasse. Ora lo studente, universitario italiano pure lui e fuori sede, è agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. La studentessa spagnola vive anche lei nella città del Palio per un soggiorno di studio con cui segue un programma Erasmus. Insieme agli amici e alle amiche studenti, aveva deciso di trascorrere la serata nella discoteca di Monteroni, un paese a pochi chilometri da Siena, sulla Cassia. Il locale è molto frequentato nel Senese e tra i clienti ci sono anche gli studenti universitari che soggiornano in città, non solo avventori della zona. Per favorire gli spostamenti notturni da Siena alla discoteca, e rientro, ci sono delle navette. La violenza sessuale si sarebbe verificata proprio a bordo di uno di questi mezzi mentre La comitiva di spagnoli stava rientrando in città verso l'alba. (ANSA).