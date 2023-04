'Aborto libero', scritta davanti al Centro aiuto Vita a Mestre

(ANSA) - VENEZIA, 23 APR - Scritte "aborto libero" con vernice spary sono apparse stamani davanti al consultorio del Centro aiuto alla Vita a Mestre (Venezia). A denunciarlo stamani è Massimiliano Zannini, coordinatore regionale veneto del Popolo della famiglia. "Piena solidarietà - afferma, in una nota - al Centro aiuto alla Vita di Mestre oggetto di un nuovo vandalismo in concomitanza del 25 Aprile, festa patronale di San Marco per i veneziani e nazionale della Liberazione. Ma chi ci libererà da questi gruppi fascisti di sinistra che agiscono contro la vita e leggi additando gli altri d'esserlo?", conclude (ANSA).