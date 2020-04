Abbott: entro la fine di maggio 4 mln test in Italia

Roma, 26 apr. (askanews) - Abbott sta aumentando in modo significativo la produzione europea di test anticorpale e conta di distribuire in Italia 4 milioni di test entro la fine di maggio.L'azienda annuncia di aver ottenuto il marchio CE per il suo test sierologico di laboratorio per la rilevazione dell'anticorpo IgG, che determina se una persona ha contratto il nuovo coronavirus (Covid-19). Il test consentirà una migliore comprensione sulle dinamiche di questa infezione e in particolare sulla comparsa degli anticorpi e sulla loro persistenza. Queste conoscenze potrebbero contribuire allo sviluppo di terapie e vaccini.Il nuovo test anticorpale si aggiunge all'attuale test molecolare di Abbott per la diagnosi tempestiva di Covid-19 già disponibile in Italia per il sistema di laboratorio m2000."Abbott ha concentrato tutti i suoi sforzi per rendere disponibili i test Covid-19 il più rapidamente possibile efar fronte a questa pandemia" ha dichiarato Luigi Ambrosini, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Abbott. "Siamo orgogliosi di aver potuto rendere fruibile immediatamente in Italia anche il nuovo test anticorpale che potrà aiutare aindividuare chi ha contratto il virus, contribuendo ad aumentare la fiducia ora che ci apprestiamo a tornare gradualmente alla nostra vita".