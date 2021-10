Norcia ricorda quinto anniversario sisma

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 OTT - Alle 7,40 in punto, in piazza San Benedetto, Norcia ha ricordato la grande scossa di terremoto che nel 2016 colpì la città e il centro Italia. "È il quinto anniversario ed è il più importante perché segna l'avvio reale della ricostruzione della nostra città", ha detto il sindaco Nicola Alemanno, che ha accolto, tra gli altri, il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini e la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Tutti, insieme a un nutrito gruppo di cittadini, si sono stretti attorno ai monaci benedettini che per l'occasione sono scesi da San Benedetto in Monte per ricordare quanto accadde la mattina di cinque anni fa. (ANSA).