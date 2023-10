'A Milano una pista ciclabile da incubo', è ironia sui social

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - A Milano la realizzazione di una nuova pista ciclabile provoca ancora polemiche e anche qualche ironia sui social per la complessità, secondo alcuni cittadini, della segnaletica e perché non sarebbe sicura. Si tratta della ciclabile - non ancora terminata, lo sarà entro fine anno - che collega piazza Tricolore al centro cittadino di piazza San Babila. Nel mirino delle critiche c'è in particolare l'incrocio tra corso Monforte e via Visconti di Modrone dove una segnaletica ad un primo sguardo caotica, con diverse linee tratteggiate che indentificano corsie di svolta e di marcia, hanno provocato l'ilarità degli utenti social.

C'è chi ritiene questo tipo di segnaletica confusionario e poco chiaro. "Passi lei, no passi lei! Passa tu che passo anch'io. Passo io prima che passi lui o passa lei che investe lui o lui che tampona lei? - si legge in un post di Radio Lombardia -. In corso Monforte a Milano la segnaletica da incubo inventata dal Comune". C'è poi chi critica il fatto che la pista ciclabile è tratteggiata sull'asfalto con la vernice, e c'è chi osserva che con questa ciclabile "siamo pronti per giocare a dama" o "al Gioco dell'Oca". Per altri la pista ciclabile "è bella per chi vuole finire in ospedale", alludendo al fatto che sarebbe poco sicura. Ma c'è anche chi è favorevole alla nuova pista come chi sceglie di spostarsi in bici in città. I lavori per la realizzazione della ciclabile delle polemiche erano partiti lo scorso 25 settembre per il percorso da Tricolore a San Babila, per il mese di ottobre si concluderà la terza fase dei lavori con la realizzazione della pista fino a via Conservatorio. (ANSA). .