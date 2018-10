A Treviso 600 concorrenti per la Tiramisù World Cup

Roma, 31 ott. (askanews) - Dall'1 al 4 novembre torna a Treviso la "sfida più golosa dell'anno", Tiramisù World Cup Trivia 2018. Il tema conduttore delle selezioni di gara di quest'anno è le "colline del Prosecco", che abbina il tiramisù a un altro prodotto eno-gastronomico tipico del territorio trevigiano. Per questo, le selezioni si tengono a Conegliano, Pieve di Soligo e Valdobbiadene, comuni che si caratterizzano per la produzione del Prosecco superiore Docg.A Conegliano le gare si tengono il 1° novembre: la location di gara è il chiostro all'interno dell'ex-convento di San Francesco. A Pieve di Soligo, il giorno 2 novembre, le selezioni si tengono nella località di Solighetto presso Villa Brandolini; a Valdobbiadene, le gare si svolgono a Villa dei Cedri (un ex-opificio detto anche "Villa Piva).600 concorrenti, 60 semifinalisti, 6 finalisti, 2 campioni, uno per la ricetta creativa uno per quella originale con solo uova, mascarpone, savoiardi, zucchero, caffè e cacao. Ecco la seconda edizione della Tiramisù World Cup, la sfida più golosa dell'anno, che premia chi fa "davvero il tiramisù più buono del mondo".I Paesi esteri rappresentati quest'anno sono Cina, Canada, Francia, Austria, Germania, Marocco e Albania. Dall'Italia, fra gli altri, si sono iscritti concorrenti da Torino, Milano, Como, Napoli, Taranto, La Spezia, Cosenza. Per le selezioni erano necessari 180 giudici: il test online lanciato da Twissen per reclutare la giuria ha avuto oltre 7000 partecipanti. Solo la metà di questi ha superato il test (10 risposte corrette su 15): le domande riguardavano la preparazione del tiramisù, la sua storia e il regolamento della gara.I partecipanti ricevono un "kit del concorrente" contenente gli ingredienti base del Tiramisù originale: un pacco di savoiardi, una confezione di mascarpone, uova (pastorizzate), caffè già pronto preparato con la moca, un pacco di zucchero e una confezione di cacao. In totale, verranno serviti in gara: 32mila savoiardi, 183 kg di mascarpone, 4mila uova, 50 kg di cacao, circa 700 kg di zucchero e oltre 23 kg di caffè. Il piatto di gara per le selezioni è a forma quadrata e misura 15x15 cm (misura esatta per il savoiardo). Quello delle semifinali e della finale è, invece, a forma rettangolare e misura invece 28x17 cm.Alla gara partecipa anche Jacopo, ragazzo affetto da autismo, accompagnato dalla Fondazione "Oltre il Labirinto Onlus", che si occupa di garantire aiuto, assistenza, salvaguardia, trattamenti, servizi e quanto necessario nella fase di crescita, di età adulta per i soggetti con Autism.La charity di quest'anno della Tiramisù World Cup è "Team for Children Onlus" di Padova, un'associazione fondata a Padova nel 2009 che collabora con i medici del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale di Padova, fornendo materiale didattico, sostenendo l'acquisto di materiale elettromedicale, finanziando contratti di lavoro di medici oncologici e sostenendo psicologicamente ed economicamente le famiglie dei bambini e dei ragazzi malati.La TWC 2018 è patrocinata dall'AIC, Associazione Italiana Celiachia, a cui sono state riservate opportune postazioni di gara e prodotti "gluten free" a Pieve di Soligo, venerdì 2 novembre.