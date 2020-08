A Trastevere controllati decine di locali della movida

Roma, 16 ago. (askanews) - Nel week end di ferragosto ancora riflettori puntati sulle notti della Movida nello storico quartiere di Trastevere da parte dei Carabinieri di Roma. I controlli, finalizzati al rispetto delle prescrizioni "Anti Covid-19" ma anche alla prevenzione di fenomeni di illegalità, sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere con il rinforzo di Carabinieri provenienti da altri Comandi del Gruppo Roma, dell'8° Reggimento "Lazio", e del N.I.L. di Roma.Sono oltre 400 le persone identificate e decine le attività commerciali oggetto dei controlli. In particolare, in un locale situato nei pressi di Ponte Sito, i militari hanno riscontrato la presenza eccessiva di avventori, sia all'interno che all'esterno del locale, nonché il mancato rispetto delle misure previste dal protocollo anti Covid-19. Al responsabile del locale è stata elevata una sanzione di 400 euro con la chiusura provvisoria di 3 giorni.I Carabinieri hanno sanzionato anche altre 3 attività commerciali, una in Vicolo del Cinque, in piazza della Scala e in via della Lungaretta, per non aver predisposto le misure necessarie al contenimento delle norme anti Covid-19. Inoltre solo nel locale di via della Lungaretta i militari hanno riscontrato la presenza di 3 lavoratori irregolari. In questo caso la sanzione amministrativa è stata di complessivi 12800 euro, e la sospensione dell'attività imprenditoriale. Un giovane, a seguito di un controllo, è stato segnalato quale assuntore poiché è stato trovato in possesso di hashish, per uso personale.