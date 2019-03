A Tor Vergata corso per badanti

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Un corso per assistenti familiari, ovvero badanti. Lo ha pensato l'Università di Roma di Tor Vergata attivando un nuovo corso di formazione con 250 ore di didattica e altrettante di pratica. L'intento è formare persone che saranno impiegato come caregiver, potranno assistere in ambito familiare anziani o chi ha bisogno di supporto psico-fisico quotidiano. REsponsabile del corso Rosaria Alvaro, ordinario di scienze infermieristiche e responsabile del corso attivate considerando anche al crescita costante della richiesta di badanti qualificati. Secondo gli ultimi dati Istat sono circa 900 mila, di cui il 73% stranieri. Il corso è rivolto persone maggiorenni con cittadinanza italiana a comunitari ed extracomunitari in regola. IN tutto ci saranno di 40 posti.