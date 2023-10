A Tolosa la storia del rugby accoglie la Coppa del Mondo

Tolosa, 3 ott. (askanews) - È laggiù, sulle rive della Garonne, che è nato uno dei primi campi da rugby di Tolosa. Una storia d'amore fra la città e la palla ovale nata in bianco e nero e celebrata quest'anno con i colori della Coppa del mondo di rugby disputata in Francia, in 10 città, fra cui anche Tolosa, capitale dell'Occitania, nel Sud della Francia.Proprio sulla Prairie des Filtres, culla del rugby tolosano, è stata realizzata l'area fan zone, la più grande di Francia: fino al 28 ottobre accoglie tifosi da tutto il mondo che fin dal loro arrivo in aeroporto o in stazione vengono avvolti nell'atmosfera del rugby."Il rugby è uno sport molto popolare a Tolosa, molto più del calcio - spiega Emmanuelle Marelli, che accompagna i turisti alla scoperta delle bellezze del centro storico della città rosa - c'è uno stadio dedicato solo a questo sport, l'Ernest Wallon".

Se le partite del Mondiale si giocano allo Stade Toulusain, più centrale e capiente, tutta la città è dedicata alla palla ovale.Dai cartelli che in strada raccontano le origini dello sport e i legami con Tolosa, ai commercianti nel mercato centrale Victor Hugo, che hanno addobbato tutto, dalle vetrine ai cibi, coi colori del mondiale. Victor Hugo è centro di ritrovo per la comunità tolosana, ricca di studenti, che qui si ferma nelle mattinate di festa o nelle serate a mangiare piatti tipici o gustare vini dei dintorni.Come quelli che arrivano dai vigneti di Fronton, dove ci sono cantine come quella a conduzione familiare di Nicolas Roumagnac, ex rugbista che ha portato la passione per lo sport anche nella sua attività. "Il rugby è una religione qui, io giocavo, è la mia passione, e adesso continuo ad allenare", dice mostrando le bottiglie edizione speciale per Francia 2023. "Questa è dedicata alla Coppa del mondo di rugby ma - aggiunge - ha anche i colori del club del Toulouse".Una storia d'amore che non è solo passato, ma anche futuro grazie all'importante centro di formazione per giovani rugbisti, con la speranza che continuino la grande tradizione "rouge et noir", "rosso e nero", colori dell'amata squadra di Tolosa.https://www.visit-occitanie.com/ https://www.toulouse-visit.com/ https://www.rugbyworldcup.com/2023https://www.vins-de-fronton.comhttps://www.france.fr/it .